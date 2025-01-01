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निशान यात्रा स्वराज गंज से शुरू होकर देवी मंदिर, बालाजी मंदिर, बस स्टैंड और मेन बाजार से होते हुए वापस स्वराज गंज पहुंची। इसमें महिलाओं, पुरुषों और युवाओं ने उत्साह से भाग लिया। जगह-जगह श्रद्धालुओं ने यात्रा का स्वागत किया और बाबा के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। विज्ञापन

समिति सदस्यों ने बताया कि यात्रा का उद्देश्य श्रद्धालुओं को भक्ति और सेवा भाव से जोड़ना तथा बाबा श्याम का संदेश जन-जन तक पहुंचाना है। श्रद्धालुओं ने क्षेत्र की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की। विज्ञापन विज्ञापन

निशान यात्रा स्वराज गंज से शुरू होकर देवी मंदिर, बालाजी मंदिर, बस स्टैंड और मेन बाजार से होते हुए वापस स्वराज गंज पहुंची। इसमें महिलाओं, पुरुषों और युवाओं ने उत्साह से भाग लिया। जगह-जगह श्रद्धालुओं ने यात्रा का स्वागत किया और बाबा के दर्शन कर आशीर्वाद लिया।समिति सदस्यों ने बताया कि यात्रा का उद्देश्य श्रद्धालुओं को भक्ति और सेवा भाव से जोड़ना तथा बाबा श्याम का संदेश जन-जन तक पहुंचाना है। श्रद्धालुओं ने क्षेत्र की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की।

बेरी। बाबा श्याम के जन्मोत्सव पर श्याम दीवाने सेवा समिति की ओर से शहर में 101 भव्य निशान यात्रा निकाली गई। यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर बाबा के प्रति आस्था प्रकट की। हाथों में निशान लेकर श्रद्धालु भजनों पर झूमते हुए आगे बढ़े।