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सर्कल सुपरवाइजर पारुल ने महिलाओं को सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता शारदा ने बताया कि महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। स्वास्थ्य कार्यकर्ता राकेश कुमार ने बताया कि शिविर में गर्भवती महिलाओं का हीमोग्लोबिन (एचबी), बीपी, लंबाई और वजन भी जांचा गया, ताकि आयरन की कमी का पता लगाकर मां और होने वाले बच्चे के स्वास्थ्य का ध्यान रखा जा सके। इस मौके पर सुनीता देवी, हेमलता, शकुंतला, सुमित्रा सहित ग्रामीण महिलाएं मौजूद रहीं।

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बादली। गांव लाडपुर स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में पोषण अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं की गोद भराई रस्म आयोजित की गई। इस दौरान महिलाओं को आयरन से भरपूर घीया, पालक और तोरी सहित आयरन की गोलियां वितरित की गईं।