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वीरवार को नगर परिषद के पूर्व चेयरपर्सन कर्मवीर राठी, चेयरपर्सन प्रतिनिधि रमेश राठी और पार्षद बलराम दलाल ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का निरीक्षण किया। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से जल्द मरम्मत कार्य शुरू करवाने की मांग की।पूर्व चेयरपर्सन कर्मवीर राठी ने कहा कि यह फ्लाईओवर शहर के प्रमुख मार्गों में शामिल है। इससे प्रतिदिन हजारों वाहन चालक और आम लोग आवागमन करते हैं।चेयरपर्सन प्रतिनिधि रमेश राठी ने कहा कि फ्लाईओवर की मरम्मत गंभीरता और पूरी गुणवत्ता के साथ होनी चाहिए। केवल औपचारिकता पूरी करने के बजाय टिकाऊ काम किया जाए।पार्षद बलराम दलाल ने कहा कि फ्लाईओवर का हिस्सा इस तरह टूटा हुआ था कि कोई वाहन या राहगीर नीचे गिरकर हादसे का शिकार हो सकता था। मार्ग बंद होने से आसपास के क्षेत्रों के लोगों, दुकानदारों और वाहन चालकों को परेशानी उठानी पड़ रही है।फोटो-56: फ्लाईओवर का मरम्मत कार्य शुरू न कराने पर रोष जताते लोग। स्रोत स्वयं