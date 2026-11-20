पूर्व चेयरपर्सन कर्मवीर राठी, और पार्षद बलराम दलाल ने किया निरीक्षण
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 20 Nov 2026 02:53 AM IST
Updated Fri, 20 Nov 2026 02:53 AM IST
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बहादुरगढ़। चार दिन से बंद नाहरा-नाहरी रोड स्थित रेलवे फ्लाईओवर के मरम्मत कार्य शुरू नहीं हुआ है। इससे शहरवासियों की परेशानी बढ़ रही है। शहर के इस प्रमुख मार्ग पर आवागमन बंद होने से रोजाना हजारों वाहन चालकों और आम लोगों को वैकल्पिक रास्तों से गुजरना पड़ रहा है।
वीरवार को नगर परिषद के पूर्व चेयरपर्सन कर्मवीर राठी, चेयरपर्सन प्रतिनिधि रमेश राठी और पार्षद बलराम दलाल ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का निरीक्षण किया। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से जल्द मरम्मत कार्य शुरू करवाने की मांग की।
पूर्व चेयरपर्सन कर्मवीर राठी ने कहा कि यह फ्लाईओवर शहर के प्रमुख मार्गों में शामिल है। इससे प्रतिदिन हजारों वाहन चालक और आम लोग आवागमन करते हैं।
चेयरपर्सन प्रतिनिधि रमेश राठी ने कहा कि फ्लाईओवर की मरम्मत गंभीरता और पूरी गुणवत्ता के साथ होनी चाहिए। केवल औपचारिकता पूरी करने के बजाय टिकाऊ काम किया जाए।
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पार्षद बलराम दलाल ने कहा कि फ्लाईओवर का हिस्सा इस तरह टूटा हुआ था कि कोई वाहन या राहगीर नीचे गिरकर हादसे का शिकार हो सकता था। मार्ग बंद होने से आसपास के क्षेत्रों के लोगों, दुकानदारों और वाहन चालकों को परेशानी उठानी पड़ रही है।
फोटो-56: फ्लाईओवर का मरम्मत कार्य शुरू न कराने पर रोष जताते लोग। स्रोत स्वयं
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वीरवार को नगर परिषद के पूर्व चेयरपर्सन कर्मवीर राठी, चेयरपर्सन प्रतिनिधि रमेश राठी और पार्षद बलराम दलाल ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का निरीक्षण किया। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से जल्द मरम्मत कार्य शुरू करवाने की मांग की।
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पूर्व चेयरपर्सन कर्मवीर राठी ने कहा कि यह फ्लाईओवर शहर के प्रमुख मार्गों में शामिल है। इससे प्रतिदिन हजारों वाहन चालक और आम लोग आवागमन करते हैं।
चेयरपर्सन प्रतिनिधि रमेश राठी ने कहा कि फ्लाईओवर की मरम्मत गंभीरता और पूरी गुणवत्ता के साथ होनी चाहिए। केवल औपचारिकता पूरी करने के बजाय टिकाऊ काम किया जाए।
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पार्षद बलराम दलाल ने कहा कि फ्लाईओवर का हिस्सा इस तरह टूटा हुआ था कि कोई वाहन या राहगीर नीचे गिरकर हादसे का शिकार हो सकता था। मार्ग बंद होने से आसपास के क्षेत्रों के लोगों, दुकानदारों और वाहन चालकों को परेशानी उठानी पड़ रही है।
फोटो-56: फ्लाईओवर का मरम्मत कार्य शुरू न कराने पर रोष जताते लोग। स्रोत स्वयं