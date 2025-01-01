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नवंबर से जनवरी तक चलने वाले शादियों के सीजन को देखते हुए कारोबारियों को इस बार बिक्री में अच्छा इजाफा होने की उम्मीद है। शहर की काठ मंडी के फर्नीचर कारोबारी बंटी, जगदीश कुमार, राजेंद्र कुमार और संतोष कुमार ने बताया कि शादी के दौरान बेटी की शादी के लिए सामान खरीदने के साथ ही नवविवाहित जोड़ों के लिए भी फर्नीचर खरीदा जाता है।इसके चलते इस सीजन में बेड, अलमारी, सोफा सेट और डाइनिंग टेबल की मांग बढ़ जाती है। ग्राहक अपनी जरूरत और बजट के अनुसार अलग-अलग डिजाइन व कीमतों के विकल्प तलाश रहे हैं।बाजार में इस बार आधुनिक डिजाइन और आकर्षक फिनिशिंग वाले फर्नीचर की मांग है। खासकर कम जगह में आसानी से फिट होने वाले फर्नीचर को लोग पसंद कर रहे हैं।फ्लैट और छोटे घरों को ध्यान में रखते हुए ग्राहक ऐसे फर्नीचर को प्राथमिकता दे रहे हैं, जो आकर्षक होने के साथ उपयोग में भी सुविधाजनक हो ।कारोबारियों को उम्मीद है कि शादियों की तारीखें नजदीक आने के साथ खरीदारी में तेजी आएगी और इस बार कारोबार बेहतर रहेगा।फर्नीचर प्रकारलकड़ी का प्रकारऔसतन रेट (रुपये में)वुडन बेड (डबल साइज)शीशम या सागवान30 से 50 हजारसोफा सेट (5 सीटर)सागवान या टीक वुड20 से 40 हजारडाइनिंग टेबल (6 चेयर सेट)शीशम या रोजवुड30 से 50 हजारअलमारी (तीन दरवाजे वाली)सागवान15 से 35 हजारड्रेसिंग टेबलशीशम या पाइन वुड10 से 25 हजार