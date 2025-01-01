शहनाइयों के साथ फर्नीचर बाजार में लौटी रौनक
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 21 Nov 2026 12:16 AM IST
Updated Sat, 21 Nov 2026 12:16 AM IST
विज्ञापन
बहादुरगढ़। शादियों का सीजन शुरू होते ही शहर के फर्नीचर बाजार में रौनक लौटने लगी है। फर्नीचर शोरूमों में ग्राहकों की आवाजाही बढ़ने लगी है। शादी-विवाह के लिए घर सजाने और नए सामान की खरीदारी करने वाले लोग बेड, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल सहित अन्य फर्नीचर खरीदने में रुचि दिखा रहे हैं।
नवंबर से जनवरी तक चलने वाले शादियों के सीजन को देखते हुए कारोबारियों को इस बार बिक्री में अच्छा इजाफा होने की उम्मीद है। शहर की काठ मंडी के फर्नीचर कारोबारी बंटी, जगदीश कुमार, राजेंद्र कुमार और संतोष कुमार ने बताया कि शादी के दौरान बेटी की शादी के लिए सामान खरीदने के साथ ही नवविवाहित जोड़ों के लिए भी फर्नीचर खरीदा जाता है।
इसके चलते इस सीजन में बेड, अलमारी, सोफा सेट और डाइनिंग टेबल की मांग बढ़ जाती है। ग्राहक अपनी जरूरत और बजट के अनुसार अलग-अलग डिजाइन व कीमतों के विकल्प तलाश रहे हैं।
विज्ञापन
बाजार में इस बार आधुनिक डिजाइन और आकर्षक फिनिशिंग वाले फर्नीचर की मांग है। खासकर कम जगह में आसानी से फिट होने वाले फर्नीचर को लोग पसंद कर रहे हैं।
फ्लैट और छोटे घरों को ध्यान में रखते हुए ग्राहक ऐसे फर्नीचर को प्राथमिकता दे रहे हैं, जो आकर्षक होने के साथ उपयोग में भी सुविधाजनक हो ।कारोबारियों को उम्मीद है कि शादियों की तारीखें नजदीक आने के साथ खरीदारी में तेजी आएगी और इस बार कारोबार बेहतर रहेगा।
फर्नीचर प्रकार
लकड़ी का प्रकार
औसतन रेट (रुपये में)
वुडन बेड (डबल साइज)
शीशम या सागवान
30 से 50 हजार
सोफा सेट (5 सीटर)
सागवान या टीक वुड
20 से 40 हजार
डाइनिंग टेबल (6 चेयर सेट)
शीशम या रोजवुड
30 से 50 हजार
अलमारी (तीन दरवाजे वाली)
सागवान
15 से 35 हजार
ड्रेसिंग टेबल
शीशम या पाइन वुड
10 से 25 हजार
विज्ञापन
नवंबर से जनवरी तक चलने वाले शादियों के सीजन को देखते हुए कारोबारियों को इस बार बिक्री में अच्छा इजाफा होने की उम्मीद है। शहर की काठ मंडी के फर्नीचर कारोबारी बंटी, जगदीश कुमार, राजेंद्र कुमार और संतोष कुमार ने बताया कि शादी के दौरान बेटी की शादी के लिए सामान खरीदने के साथ ही नवविवाहित जोड़ों के लिए भी फर्नीचर खरीदा जाता है।
विज्ञापन
इसके चलते इस सीजन में बेड, अलमारी, सोफा सेट और डाइनिंग टेबल की मांग बढ़ जाती है। ग्राहक अपनी जरूरत और बजट के अनुसार अलग-अलग डिजाइन व कीमतों के विकल्प तलाश रहे हैं।
विज्ञापन
बाजार में इस बार आधुनिक डिजाइन और आकर्षक फिनिशिंग वाले फर्नीचर की मांग है। खासकर कम जगह में आसानी से फिट होने वाले फर्नीचर को लोग पसंद कर रहे हैं।
फ्लैट और छोटे घरों को ध्यान में रखते हुए ग्राहक ऐसे फर्नीचर को प्राथमिकता दे रहे हैं, जो आकर्षक होने के साथ उपयोग में भी सुविधाजनक हो ।कारोबारियों को उम्मीद है कि शादियों की तारीखें नजदीक आने के साथ खरीदारी में तेजी आएगी और इस बार कारोबार बेहतर रहेगा।
फर्नीचर प्रकार
लकड़ी का प्रकार
औसतन रेट (रुपये में)
वुडन बेड (डबल साइज)
शीशम या सागवान
30 से 50 हजार
सोफा सेट (5 सीटर)
सागवान या टीक वुड
20 से 40 हजार
डाइनिंग टेबल (6 चेयर सेट)
शीशम या रोजवुड
30 से 50 हजार
अलमारी (तीन दरवाजे वाली)
सागवान
15 से 35 हजार
ड्रेसिंग टेबल
शीशम या पाइन वुड
10 से 25 हजार