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डॉ. नरेश दलाल ने एनीमिया, डेंगू, मलेरिया, मधुमेह, मोटापा और हृदय रोग सहित विभिन्न बीमारियों के लक्षण, कारण और बचाव के उपाय बताए। उन्होंने बेहोशी, चोट लगने और जहरीले जीव के काटने पर दिए जाने वाले प्राथमिक उपचार के बारे में भी समझाया। साथ ही सर्दियों में गैस गीजर को बाथरूम से बाहर लगाने और बंद कमरे में अंगीठी या भट्ठी जलाने से बचने की सलाह दी।उन्होंने छात्राओं को नशे और फास्ट फूड से दूर रहने, नियमित व्यायाम करने, पर्याप्त पानी पीने और पौष्टिक भोजन अपनाने के लिए प्रेरित किया। प्राचार्य वेद प्रकाश ने परीक्षा के तनाव से बचने और सकारात्मक सोच के साथ पढ़ाई करने के उपाय बताए। इस अवसर पर योगिता, यशवंती, मुमताज, विजय कुमार, राहुल तिवारी सहित विद्यालय का स्टाफ मौजूद रहा।