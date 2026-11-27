छात्राओं को शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य और स्वस्थ जीवन शैली के बारे में किया जागरूक
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 27 Nov 2026 03:02 AM IST
Updated Fri, 27 Nov 2026 03:02 AM IST
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झज्जर। राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ढाकला में समग्र शिक्षा के तहत छात्राओं के लिए आयोजित पांच दिवसीय किशोरावस्था एवं जीवन कौशल कार्यक्रम का समापन हुआ। कार्यक्रम के पांचवें दिन चिकित्सक डॉ. नरेश दलाल ने छात्राओं को प्राथमिक चिकित्सा, स्वस्थ जीवनशैली, संतुलित आहार, तनाव प्रबंधन और नशे के दुष्प्रभावों की जानकारी दी।
डॉ. नरेश दलाल ने एनीमिया, डेंगू, मलेरिया, मधुमेह, मोटापा और हृदय रोग सहित विभिन्न बीमारियों के लक्षण, कारण और बचाव के उपाय बताए। उन्होंने बेहोशी, चोट लगने और जहरीले जीव के काटने पर दिए जाने वाले प्राथमिक उपचार के बारे में भी समझाया। साथ ही सर्दियों में गैस गीजर को बाथरूम से बाहर लगाने और बंद कमरे में अंगीठी या भट्ठी जलाने से बचने की सलाह दी।
उन्होंने छात्राओं को नशे और फास्ट फूड से दूर रहने, नियमित व्यायाम करने, पर्याप्त पानी पीने और पौष्टिक भोजन अपनाने के लिए प्रेरित किया। प्राचार्य वेद प्रकाश ने परीक्षा के तनाव से बचने और सकारात्मक सोच के साथ पढ़ाई करने के उपाय बताए। इस अवसर पर योगिता, यशवंती, मुमताज, विजय कुमार, राहुल तिवारी सहित विद्यालय का स्टाफ मौजूद रहा।
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डॉ. नरेश दलाल ने एनीमिया, डेंगू, मलेरिया, मधुमेह, मोटापा और हृदय रोग सहित विभिन्न बीमारियों के लक्षण, कारण और बचाव के उपाय बताए। उन्होंने बेहोशी, चोट लगने और जहरीले जीव के काटने पर दिए जाने वाले प्राथमिक उपचार के बारे में भी समझाया। साथ ही सर्दियों में गैस गीजर को बाथरूम से बाहर लगाने और बंद कमरे में अंगीठी या भट्ठी जलाने से बचने की सलाह दी।
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उन्होंने छात्राओं को नशे और फास्ट फूड से दूर रहने, नियमित व्यायाम करने, पर्याप्त पानी पीने और पौष्टिक भोजन अपनाने के लिए प्रेरित किया। प्राचार्य वेद प्रकाश ने परीक्षा के तनाव से बचने और सकारात्मक सोच के साथ पढ़ाई करने के उपाय बताए। इस अवसर पर योगिता, यशवंती, मुमताज, विजय कुमार, राहुल तिवारी सहित विद्यालय का स्टाफ मौजूद रहा।
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