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प्राचार्य डॉ. अमित छिकारा ने कहा कि संविधान प्रत्येक नागरिक को सम्मान और समानता के साथ जीवन जीने का अधिकार प्रदान करता है। प्रत्येक नागरिक को अपने अधिकारों के साथ संवैधानिक कर्तव्यों की भी जानकारी होनी चाहिए और उनका पालन करना चाहिए। उन्होंने छात्राओं से संविधान में निहित आदर्शों को जीवन में अपनाने और जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाने का आह्वान किया। इस अवसर पर डॉ. राजीव दहिया, डॉ. दीपक वत्स, डॉ. मंजीत, निधि और रीना सहित महाविद्यालय का स्टाफ मौजूद रहा।-फोटो 93 : जसौर खेड़ी के राजकीय महाविद्यालय में शपथ ग्रहण करते विद्यार्थी। स्रोत कॉलेज