जसौर खेड़ी महिला महाविद्यालय में छात्राओं को दिलाई संविधान की शपथ
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 27 Nov 2026 03:00 AM IST
Updated Fri, 27 Nov 2026 03:00 AM IST
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बहादुरगढ़। जसौर खेड़ी स्थित राजकीय महिला महाविद्यालय में वीरवार को संविधान दिवस मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य डॉ. अमित छिकारा ने की। इस दौरान छात्राओं को संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक वाचन करवाकर संवैधानिक मूल्यों और अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया।
प्राचार्य डॉ. अमित छिकारा ने कहा कि संविधान प्रत्येक नागरिक को सम्मान और समानता के साथ जीवन जीने का अधिकार प्रदान करता है। प्रत्येक नागरिक को अपने अधिकारों के साथ संवैधानिक कर्तव्यों की भी जानकारी होनी चाहिए और उनका पालन करना चाहिए। उन्होंने छात्राओं से संविधान में निहित आदर्शों को जीवन में अपनाने और जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाने का आह्वान किया। इस अवसर पर डॉ. राजीव दहिया, डॉ. दीपक वत्स, डॉ. मंजीत, निधि और रीना सहित महाविद्यालय का स्टाफ मौजूद रहा।
-फोटो 93 : जसौर खेड़ी के राजकीय महाविद्यालय में शपथ ग्रहण करते विद्यार्थी। स्रोत कॉलेज
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प्राचार्य डॉ. अमित छिकारा ने कहा कि संविधान प्रत्येक नागरिक को सम्मान और समानता के साथ जीवन जीने का अधिकार प्रदान करता है। प्रत्येक नागरिक को अपने अधिकारों के साथ संवैधानिक कर्तव्यों की भी जानकारी होनी चाहिए और उनका पालन करना चाहिए। उन्होंने छात्राओं से संविधान में निहित आदर्शों को जीवन में अपनाने और जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाने का आह्वान किया। इस अवसर पर डॉ. राजीव दहिया, डॉ. दीपक वत्स, डॉ. मंजीत, निधि और रीना सहित महाविद्यालय का स्टाफ मौजूद रहा।
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-फोटो 93 : जसौर खेड़ी के राजकीय महाविद्यालय में शपथ ग्रहण करते विद्यार्थी। स्रोत कॉलेज