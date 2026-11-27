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उन्होंने सीआरपी को मिशन के दिशा-निर्देशों की जानकारी देते हुए बताया कि योजना के तहत किसानों को प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण और ड्रम व देसी गाय खरीदने पर अनुदान दिया जाता है। इसका उद्देश्य रासायनिक खाद व कीटनाशकों का इस्तेमाल घटाकर मिट्टी की उर्वरा शक्ति और पर्यावरण सुधारना है। विकास, बीटीएम ने प्रशिक्षण बजट की जानकारी दी। बैठक में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के प्रयासों और समस्याओं पर चर्चा हुई। इस अवसर पर डॉ. कविता, डॉ. सुनील कुमार, डॉ. संदीप, डॉ. विशाल अटवाल और डॉ. प्रदीप कुमार सहित अन्य मौजूद रहे।

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बहादुरगढ़। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ओर से राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (एनएमएनएफ) के तहत शुक्रवार को सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों (सीआरपी) की बैठक हुई। अध्यक्षता उपमंडल कृषि अधिकारी सुनील कौशिक ने की।