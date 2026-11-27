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संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में निकाली गई यात्रा के दौरान किसानों ने मेट्रो पिलर नंबर 750 के आगे हरियाणा पुलिस की ओर से की गई बैरिकेडिंग तोड़ दी और टीकरी बॉर्डर की तरफ बढ़ गए। हालांकि किसान टीकरी बॉर्डर पर ही रुक गए। किसान नेताओं ने सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए मांग पूरी नहीं होने पर दोबारा बड़ा आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी।वहीं भारतीय किसान मजदूर यूनियन ने भी छोटूराम धर्मशाला से टीकरी बॉर्डर तक शहीद सम्मान यात्रा निकाली। यात्रा को देखते हुए प्रशासन ने रास्ते में बैरिकेडिंग की थी और भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया था। इसके बावजूद किसानों ने बैरिकेडिंग तोड़कर आगे कूच किया और निर्धारित स्थल तक पहुंचकर अपनी मांग सरकार तक पहुंचाई।किसान नेता विकास सीसर ने कहा कि किसान आंदोलन समाप्त होने के समय सरकार ने शहीद किसानों की याद में स्मारक बनाने के लिए जमीन उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया था लेकिन अब तक इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।बहादुरगढ़ क्षेत्र में पहले भी स्मारक के लिए जमीन उपलब्ध कराने को लेकर चर्चा हुई थी। सरकार को 11 से 12 एकड़ जमीन देकर अपना वादा पूरा करना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि मांग पूरी नहीं होने पर किसान दोबारा बड़ा और स्थायी आंदोलन शुरू करेंगे। इसकी जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की होगी।यात्रा में धर्मपाल बडाला, एडवोकेट राजेश गोपी, सोमबीर भगाना, हवा सिंह, राजकुमार हड़ौदी, दलबीर खरड़, रामकुमार खैरपुरा, रत्न सिंह हड़ौदी, रमेश बाम्बू, बबलू सहरावत, कुलदीप मलिक और प्रताप हंसावास सहित अनेक किसान नेता और किसान शामिल रहे।भारतीय किसान मजदूर यूनियन के अध्यक्ष सुरेश कौथ ने कहा कि किसानों ने अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए 13 महीने तक आंदोलन किया था। इस दौरान कई किसानों ने जान गंवाई। उनकी कुर्बानी को भुलाया नहीं जा सकता। तीन कृषि कानूनों के विरोध में चले आंदोलन में शहीद हुए किसानों की स्मृति को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए स्थायी स्मारक बनाया जाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि शहीद सम्मान यात्रा का उद्देश्य किसानों के संघर्ष और बलिदान को सम्मान दिलाना तथा सरकार तक अपनी मांग पहुंचाना है।-फोटो 85 : टीकरी बॉर्डर की ओर जाने वाले किसानों को रोकने के लिए तैनात पुलिस। संवाद-फोटो 86 : टीकरी बॉर्डर से पहले पुलिस द्वारा की गई बेरिकेडिंग को हटाकर आगे बढ़ते किसान और रोकती पुलिस। संवाद-फोटो 87 : भारतीय किसान मजदूर यूनियन के पदाधिकारी शहर में शहीद सम्मान यात्रा निकालते हुए। संवाद