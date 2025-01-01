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इस दौरान लोगों ने फैमिली आईडी में गलत एंट्री, बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी की समस्याएं उठाईं। संगठन ने सभी फसलों की एमएसपी पर खरीद की कानूनी गारंटी, सीटू प्लस 50 प्रतिशत के आधार पर एमएसपी तय करने, किसानों व मजदूरों को कर्जमुक्त करने और बुढ़ापा पेंशन 10 हजार रुपये मासिक करने की मांग उठाई। विज्ञापन

इसके अलावा 300 यूनिट मुफ्त बिजली, स्मार्ट मीटर योजना वापस लेने, युवाओं को स्थायी रोजगार देने और रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतें कम करने की मांग की। इस मौके पर सोमबीर, गब्बर, योगेश सोलंकी, एसके तंवर और रामकिशन सहित अन्य मौजूद रहे। विज्ञापन विज्ञापन









इस दौरान लोगों ने फैमिली आईडी में गलत एंट्री, बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी की समस्याएं उठाईं। संगठन ने सभी फसलों की एमएसपी पर खरीद की कानूनी गारंटी, सीटू प्लस 50 प्रतिशत के आधार पर एमएसपी तय करने, किसानों व मजदूरों को कर्जमुक्त करने और बुढ़ापा पेंशन 10 हजार रुपये मासिक करने की मांग उठाई।इसके अलावा 300 यूनिट मुफ्त बिजली, स्मार्ट मीटर योजना वापस लेने, युवाओं को स्थायी रोजगार देने और रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतें कम करने की मांग की। इस मौके पर सोमबीर, गब्बर, योगेश सोलंकी, एसके तंवर और रामकिशन सहित अन्य मौजूद रहे।

बहादुरगढ़। किसानों, खेत मजदूरों और गरीबों की समस्याओं को लेकर ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन (एसयूसीआई) ने शुक्रवार को लाइनपार क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चलाया। कार्यकर्ताओं ने लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं और 26 नवंबर को बहादुरगढ़ में होने वाले प्रदेश स्तरीय धरना-प्रदर्शन में शामिल होने का निमंत्रण दिया।