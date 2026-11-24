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उन्होंने कहा की गांव के शहीदों की याद में यह आयोजन उन वीरों को श्रद्धांजलि है तथा आने वाली पीढ़ियों को उन वीर शहीदों से प्रेरणा ले कर देश हित में काम करें। खेलों से युवाओं को सही दिशा मिलती है तथा युवा नशे से दूर रहता है। अभिमन्यु ने कहा कि जिस देश का युवा सशक्त होगा, तो वह राष्ट्र भी सशक्त होगा। कार्यक्रम के दौरान हरियाणा स्टाइल कबड्डी, वॉलीबॉल सहित कई खेलों और प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया। कबड्डी में सोनीपत जिले के फरमाना गांव की टीम 15 अंक लेकर प्रथम स्थान पर रही जबकि दूसरा स्थान सोंगल गांव की टीम ने प्राप्त किया। इस मैच में बेस्ट राइडर देसी फरमाना रहे जबकि बेस्ट कैचर का अवॉर्ड मोहित फरमाना को मिला। वॉलीबॉल में मांगावास गांव प्रथम, पलड़ा द्वितीय व वजीरपुर तीसरे स्थान पर रहा।महिलाओं की हुई रस्साकस्सी प्रतियोगिता में माजरा (दूबलधन) प्रथम, पलड़ा द्वितीय व दूबलधन तीसरे स्थान पर रहे। लड़कियों की साइकिल रेस में अंडर 14 में सृष्टि प्रथम, अंकिता द्वितीय और आशु तृतीय रहे। वही महिलाओं की ओपन साइकिल रेस में दीपांशी प्रथम, सपना द्वितीय और भूमिका तृतीय रहे। मटका दौड़ में रामों प्रथम, भतेरी द्वितीय और शर्मिला तृतीय स्थान पर रहे।