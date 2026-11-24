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माछरौली। जिले के गांव माछरोली स्थित इंडोर जिम से सामान चोरी किए जाने का मामला सामने आया है। एफआईआर के अनुसार गांव माछरोली निवासी इंदू देवी ने बताया कि वह गांव माछरोली में मौजूदा सरपंच है। गांव माछरोली में इंडोर जिम पीर बाबा मंदिर के पास है। 20 नवंबर की रात को जिम में से मशीनों से समान चोरी हो गया है। समान किसी अज्ञात व्यक्ति की तरफ से चोरी किया गया है। इस दौरान इंडोर जिम से वेट वाली करीब 45 प्लेट और करीब 10 डंबल चोरी हो गए।