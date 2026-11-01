बीएस-6 से नीचे के वाहनों की इंट्री हुई बंद

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एक नवंबर से 31 जनवरी तक दिल्ली जाने वाले वाहनों की जांच की जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों को प्रवेश नहीं मिलेगा और उन्हें वापस लौटना पड़ सकता है।शनिवार रात तक टिकरी और झाड़ौदा बॉर्डर पर पुलिसकर्मियों की तैनाती नहीं थी, लेकिन रात 12 बजे से दिल्ली पुलिस ने वाहनों की जांच शुरू कर दी। नए प्रतिबंधों का असर बहादुरगढ़ से रोजाना नौकरी, कारोबार और अन्य कामों के लिए दिल्ली आने-जाने वाले लोगों पर भी पड़ेगा।ऐसे में वाहन चालकों को दिल्ली जाने से पहले नए नियमों की जानकारी रखना जरूरी होगा।टिकरी, झाड़ौदा समेत दिल्ली जाने वाले अन्य रास्तों पर पुलिस निगरानी रखेगी। बॉर्डर पर वाहनों के उत्सर्जन मानकों की जांच की जाएगी। निर्धारित मानकों पर खरे उतरने वाले वाहनों को ही दिल्ली में प्रवेश मिलेगा। नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों को रोककर वापस भेजा जा सकता है।अधिकारियों ने वाहन चालकों को घर से निकलने से पहले अपने वाहन का उत्सर्जन मानक जांचने की सलाह दी है। खासकर रोजाना दिल्ली आने-जाने वाले लोगों को प्रतिबंधों की जानकारी रखनी होगी, ताकि बॉर्डर से वापस लौटने की परेशानी न उठानी पड़े। यातायात पुलिस प्रमुख मार्गों पर निगरानी रखेगी। बस ऑपरेटरों, ट्रांसपोर्ट यूनियनों, टूर ऑपरेटरों, स्कूलों और अन्य संस्थानों को भी नियमों के प्रति जागरूक किया गया है।दिल्ली में केवल सीएनजी, इलेक्ट्रिक और बीएस-6 मानक वाले डीजल वाहनों को प्रवेश की अनुमति होगी। वाहन चालक दिल्ली जाने से पहले अपने वाहन के ईंधन और उत्सर्जन मानक की जांच कर लें। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।फोटो 51 : टिकरी बॉर्डर से दिल्ली की तरफ जाते वाहन। संवाद।फोटो 52 : झाड़ौदा बॉर्डर पर नहीं दिखा कोई पुलिसकर्मी। संवाद।