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पुलिस को दी शिकायत में गांव बाघपुर निवासी चेतन कुमार ने बताया कि बिमला पत्नी रामधारी उसकी सगी मौसी हैं। वह मानसिक रूप से अस्वस्थ है और उसकी देखभाल चेतन करता है।आरोप है कि उसके ताऊ के बेटे सुमित उर्फ चुनू ने मौसी के साथ मारपीट की और घर में रखी पराली में आग लगा दी। आग लगने के समय बिमला वहीं मौजूद थी। वह वहां से निकल नहीं पाई और आग की चपेट में आकर झुलस गई। शिकायत में महिला के मामा रमेश निवासी गांव पोली, जिला जींद पर भी प्रताड़ित करने का आरोप लगाया गया है।जांच अधिकारी आरती ने बताया कि पराली में आग लगने से महिला के झुलसने की सूचना मिली थी। उसका उपचार पीजीआईएमएस रोहतक में चल रहा है। मामले में जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। संवाद