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सीजेएम विशाल ने बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर बंदियों को न्याय पाने से वंचित न रहना पड़े, इसके लिए प्राधिकरण की ओर से मुफ्त सरकारी अधिवक्ता उपलब्ध कराया जाता है। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने बैरकों, रसोईघर और जेल अस्पताल की व्यवस्थाएं देखीं। जेल प्रशासन को साफ-सफाई बनाए रखने, कैदियों के मानवाधिकारों का सम्मान करने और जरूरतमंदों को समय पर चिकित्सा सुविधा देने के निर्देश दिए।उन्होंने बताया कि जेल में बंदियों के मनोरंजन और मानसिक राहत के लिए रेडियो जॉकी की शुरुआत की गई है। इसे प्रत्येक ब्लॉक की बैरक से जोड़ा गया है। उन्होंने बंदियों से अपने आचरण में सुधार कर समाज की मुख्यधारा से जुड़ने का आह्वान किया। कानूनी सहायता के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की हेल्पलाइन 01251-252013 पर संपर्क किया जा सकता है।