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Hindi News ›   City & states ›   Disabled children hoisted the flag in the Special Olympics Haryana Sports Meet

दिव्यांग बच्चों ने स्पेशल ओलंपिक्स हरियाणा स्पोर्ट्स मीट में लहराया परचम

Sat, 14 Nov 2026 12:08 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 12:08 AM IST
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Disabled children hoisted the flag in the Special Olympics Haryana Sports Meet
13jjrp03- प्रतियोगिता के पदक हासिल करने वाले ​खिलाड़ी। स्रोत : संस्थान
झज्जर। सोनीपत के गोहाना में आयोजित हरियाणा स्पोर्ट्स मीट में नवोदया स्कूल ऑफ स्पेशल एजुकेशन के विद्यार्थियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए विभिन्न स्पर्धाओं में पदक और प्रमाण पत्र हासिल किया।
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इस प्रतियोगिता का आयोजन 12 नवंबर को गोहाना में किया गया। जहां नवोदया के बच्चों ने विभिन्न ट्रैक और फील्ड स्पर्धाओं में भाग लेकर पदक और प्रमाण पत्र प्राप्त किए। नवोदया स्कूल के छात्र-छात्राओं ने विभिन्न स्पर्धाओं में अपने अद्भुत जोश और अनुशासन का परिचय दिया।
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प्रतियोगिता में अतुल ने 50 मीटर दौड़ में प्रथम, सागर ने द्वितीय और लक्ष्य ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। 200 मीटर दौड़ में आदित्य और कुणाल ने द्वितीय स्थान हासिल किया। दीपांशु को 200 मीटर दौड़ में चौथा स्थान मिला।
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वहीं शॉटपुट में रजत और दीपांशु ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। केशव ने 100 मीटर दौड़ में पांचवां स्थान हासिल किया। कृष ने 200 मीटर दौड़ में भाग लेकर अपनी प्रतिभा दिखाई।

प्रतियोगिता से लौटने पर स्कूल निदेशक सोमवीर रुहेल ने सभी विद्यार्थियों का स्वागत किया। उन्होंने बच्चों को बधाई देते हुए उनके प्रदर्शन की सराहना की और भविष्य में भी इसी तरह मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित किया।
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