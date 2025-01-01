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उन्होंने मान्यता के अनुसार बताया कि वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त और जलंधर की पत्नी थीं। उनके पतिव्रत धर्म के प्रभाव से जलंधर को पराजित करना असंभव था। भगवान विष्णु की लीला के कारण वृंदा का पतिव्रत भंग हुआ, जिसके बाद भगवान शिव ने जलंधर का वध कर दिया। इससे क्रोधित होकर वृंदा ने भगवान विष्णु को शालिग्राम पत्थर बनने का श्राप दिया। बाद में वृंदा के त्याग के बाद उनकी राख से तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ। भगवान विष्णु ने तुलसी को अपने पूजन में विशेष स्थान दिया। तभी से तुलसी और शालिग्राम के विवाह की परंपरा चली आ रही है।कथा के विश्राम पर महिलाओं ने तुलसी माता के समक्ष दीप जलाकर परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की। इस दौरान नारायणी सरदाना, नीलम गाबा, रोजी नारंग, संतोष हंस, इंदू भूगड़ा, प्रीति गाबा और शशि बहल ने मधुर भजनों की प्रस्तुति दी। भजनों पर महिला श्रद्धालु झूमती नजर आईं। कार्यक्रम में प्रधान सुधांशु हंस, विशन वधवा, इंदू शर्मा, क्षिप्रा नरुला, रमेश लखेरा और अर्पित सेवक सहित अन्य श्रद्धालु मौजूद रहे।