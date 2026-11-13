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शहीद की याद में शादीपुर स्टेडियम का नाम रखने की मांग

Fri, 13 Nov 2026 11:48 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 11:48 PM IST
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Demand to name Shadipur Stadium after a martyr
13 जुलाना 01: कैप्टन योगेश बैरागी को मांगपत्र सौंपते गणमान्य लोग। स्रोत: आयोजक
जुलाना। शादीपुर गांव में शहीद हवलदार नरेश लाठर की शहादत को नमन करने के लिए श्रद्धांजलि सभा हुई। ग्रामीणों, गणमान्य लोगों और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने श्रद्धासुमन अर्पित कर उनके बलिदान को याद किया।
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सभा में कुलवंत (पूर्व सरपंच), वीरेंद्र आर्य, रामफल (पूर्व सरपंच, करसोला), वेदपाल लाठर और डॉ. बलबीर आर्य ने हरियाणा समाज कल्याण बोर्ड के चेयरमैन कैप्टन योगेश बैरागी को मांगपत्र सौंपा। इसमें शादीपुर के स्टेडियम और जुलाना की आईटीआई का नाम शहीद नरेश लाठर के नाम पर रखने, गांव की जमीन पर स्मारक बनाने और जुलाना कस्बे की किसी आंतरिक सड़क का नाम शहीद नरेश लाठर मार्ग रखने की मांग की गई। ग्रामीणों ने शहीद की पत्नी को शैक्षणिक योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरी देने की मांग भी उठाई। उनका कहना था कि इससे आने वाली पीढ़ियां शहीद के समर्पण और बलिदान को याद रख सकेंगी।
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कैप्टन बैरागी ने आश्वासन दिया कि वे मांगों को लेकर मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे और इन्हें पूरा करवाने के गंभीर प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों का सम्मान करना समाज और सरकार दोनों का दायित्व है।
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