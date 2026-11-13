शहीद की याद में शादीपुर स्टेडियम का नाम रखने की मांग

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सभा में कुलवंत (पूर्व सरपंच), वीरेंद्र आर्य, रामफल (पूर्व सरपंच, करसोला), वेदपाल लाठर और डॉ. बलबीर आर्य ने हरियाणा समाज कल्याण बोर्ड के चेयरमैन कैप्टन योगेश बैरागी को मांगपत्र सौंपा। इसमें शादीपुर के स्टेडियम और जुलाना की आईटीआई का नाम शहीद नरेश लाठर के नाम पर रखने, गांव की जमीन पर स्मारक बनाने और जुलाना कस्बे की किसी आंतरिक सड़क का नाम शहीद नरेश लाठर मार्ग रखने की मांग की गई। ग्रामीणों ने शहीद की पत्नी को शैक्षणिक योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरी देने की मांग भी उठाई। उनका कहना था कि इससे आने वाली पीढ़ियां शहीद के समर्पण और बलिदान को याद रख सकेंगी।कैप्टन बैरागी ने आश्वासन दिया कि वे मांगों को लेकर मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे और इन्हें पूरा करवाने के गंभीर प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों का सम्मान करना समाज और सरकार दोनों का दायित्व है।