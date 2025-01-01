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भारतीय किसान मजदूर यूनियन के अध्यक्ष सुरेश कौथ ने कहा कि किसान आंदोलन के दौरान बड़ी संख्या में किसानों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। उनके संघर्ष और बलिदान को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना जरूरी है। इसके लिए सरकार को जल्द जमीन उपलब्ध करवानी चाहिए। स्मारक में किसान आंदोलन का पूरा इतिहास और शहीद किसानों के बलिदान का विवरण अंकित किया जाए, ताकि युवा पीढ़ी उनके संघर्ष से प्रेरणा ले सके।सुरेश कौथ के नेतृत्व में यह यात्रा 19 नवंबर को हिसार के कीर्तिमान चौक से शुरू हुई थी। हांसी, मुंढाल, महम, रोहतक और सांपला होते हुए बुधवार को बहादुरगढ़ पहुंची।यहां से यात्रा दिल्ली-बहादुरगढ़ के टिकरी बॉर्डर के लिए रवाना होगी। यात्रा में धर्मपाल बडाला, एडवोकेट राजेश गोपी, सोमबीर भगाना, हवा सिंह राकुलदीप मलिक और प्रताप हंसावास सहित अनेक किसान नेता शामिल रहे।इस अवसर पर छोटूराम धर्मशाला सोसायटी के पूर्व प्रधान भूप जून, उपप्रधान प्रदीप, नारायण बराही, राजेंद्र दलाल, बिजेंद्र दलाल, सुमित छिकारा, आनंद दलाल और तहलान सहित अन्य किसान मौजूद रहे।फोटो 98: बहादुरगढ़ पहुंची यात्रा का छोटूराम धर्मशाला में किसान संगठनों और किसानों ने स्वागत किया। संवाद