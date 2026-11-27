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जांच अधिकारी प्रदीप ने बताया कि हार्ट अटैक से दिल्ली पुलिस के एएसआई की मौत की सूचना मिली थी। मामले में इत्तफाकिया कार्रवाई की गई है। झज्जर के नागरिक अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया।

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बेरी। दुजाना थाना क्षेत्र के गांव खेड़ी खुम्मार में हार्ट अटैक आने से दिल्ली पुलिस के एएसआई की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार गांव निवासी रमेशचंद पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे थे और छुट्टी लेकर घर पर रह रहे थे। शुक्रवार को अचानक सीने में दर्द होने पर परिजन उन्हें झज्जर के अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उनकी मौत हो गई।