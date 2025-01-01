मिलर नहीं मिलने के बाद पीआर धान की खरीद में देरी

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झज्जर। मिलर नहीं मिलने के कारण जिले में अभी तक पीआर धान की खरीद शुरू नहीं हो पाई है। जिले की दो अनाज मंडियों में बेरी व मातनहेल में पीआर धान की आवक हो रही है। जिले में वेयर हाउस एजेंसी की तरफ से पीआर धान की खरीद की जानी है।जिले की अनाज मंडियों में धान व बाजरे की आवक लगातार जारी है। पीआर धान को छोड़कर बाजरे व अन्य किस्म के धान की प्राइवेट खरीददारों की तरफ से खरीद की जा रही है। फिलहाल मंडियों में 1509, 1692, 1718 व 1121 किस्म के धान की प्राइवेट खरीद चल रही है।मंडियों में धान लेकर आने वाले किसानों को पिछली बार के मुकाबले अच्छा भाव मिल रहे हैं। जिले की दो अनाज मंडियों में अब तक 298 किसान पीआर धान की फसल लेकर पहुंचे हैं, जिनसे 18164.50 क्विंटल पीआर धान की आवक हुई है।इसमें से मातनहेल अनाज मंडी में 286 किसान अपनी पीआर धान की फसल लेकर आए हैं, जो 17266.50 क्विंटल है। वहीं, बेरी अनाज मंडी में 12 किसान 898 क्विंटल पीआर धान की फसल लेकर आए हैं। पीआर धान की खरीद शुरू नहीं किए जाने के चलते आढ़तियों के साथ किसानों को भी परेशानियां हो रही हैं।जिले की अनाज मंडियों में अब तक बाजरे की फसल के लिए 10656 किसानों के गेट पास काटे गए हैं, जिनसे 330760.90 क्विंटल बाजरे की आवक दर्ज की गई। बाजरे की प्राइवेट खरीद जारी है, जो 2100 से 2300 रुपये प्रति क्विंटल खरीदा जा रहा है। झज्जर अनाज मंडी में अब तक करीब 115000 क्विंटल बाजरे की फसल खरीदी गई है। इसमें से 70200 क्विंटल बाजरे की फसल का उठान भी किया जा चुका है।शनिवार को झज्जर मंडी से 4000 क्विंटल धान खरीदाझज्जर अनाज मंडी में शनिवार को 4000 क्विंटल धान खरीदा गया है। इस दौरान 1509 व 1692 किस्म का मशीन का धान 4000 से 4250 रुपये प्रति क्विंटल तक खरीदा गया। हाथ का धान 4300 से 4450 रुपये प्रति क्विंटल तक खरीदा गया। इसके अलावा 1121 किस्म का धान 5300 रुपये प्रति क्विंटल तक खरीदा गया। इसके साथ ही 1718 किस्म का धान 4500 से 4700 रुपये प्रति क्विंटल तक खरीदा गया है।वर्जनअनाज मंडी झज्जर में बाजरे व धान की आवक व खरीद लगातार जारी है। प्राइवेट खरीददारों की तरफ से बाजरे व धान की खरीद की जा रही है। झज्जर मंडी में बाजरे की खरीद 2100 रुपये से 2300 रुपये प्रति क्विंटल तक चल रही है। अब तक झज्जर मंडी में 115000 क्विंटल बाजरे की फसल खरीदी गई, जिसमें से 70200 क्विंटल का उठान किया गया है।कुलदीप जाखड़, सचिव, मार्किट कमेटी झज्जरवर्जनजिले में पीआर धान की खरीद करने के लिए कोई मिलर नहीं है। दूसरे जिलों के मिलरों से बातचीत की जा रही है। जल्द ही पीआर धान की खरीद शुरू कराई जाएगी।