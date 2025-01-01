फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   City & states ›   Delay in purchase of PR paddy due to non-availability of miller

मिलर नहीं मिलने के बाद पीआर धान की खरीद में देरी

Sun, 25 Oct 2026 01:25 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 25 Oct 2026 01:25 AM IST
विज्ञापन
Delay in purchase of PR paddy due to non-availability of miller
24jjrp10- झज्जर। झज्जर मंडी में फसल का उठान करते श्रमिक। संवाद
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

झज्जर। मिलर नहीं मिलने के कारण जिले में अभी तक पीआर धान की खरीद शुरू नहीं हो पाई है। जिले की दो अनाज मंडियों में बेरी व मातनहेल में पीआर धान की आवक हो रही है। जिले में वेयर हाउस एजेंसी की तरफ से पीआर धान की खरीद की जानी है।
जिले की अनाज मंडियों में धान व बाजरे की आवक लगातार जारी है। पीआर धान को छोड़कर बाजरे व अन्य किस्म के धान की प्राइवेट खरीददारों की तरफ से खरीद की जा रही है। फिलहाल मंडियों में 1509, 1692, 1718 व 1121 किस्म के धान की प्राइवेट खरीद चल रही है।
विज्ञापन

मंडियों में धान लेकर आने वाले किसानों को पिछली बार के मुकाबले अच्छा भाव मिल रहे हैं। जिले की दो अनाज मंडियों में अब तक 298 किसान पीआर धान की फसल लेकर पहुंचे हैं, जिनसे 18164.50 क्विंटल पीआर धान की आवक हुई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

इसमें से मातनहेल अनाज मंडी में 286 किसान अपनी पीआर धान की फसल लेकर आए हैं, जो 17266.50 क्विंटल है। वहीं, बेरी अनाज मंडी में 12 किसान 898 क्विंटल पीआर धान की फसल लेकर आए हैं। पीआर धान की खरीद शुरू नहीं किए जाने के चलते आढ़तियों के साथ किसानों को भी परेशानियां हो रही हैं।
10656 किसानों के काटे जा चुके हैं गेट पास
जिले की अनाज मंडियों में अब तक बाजरे की फसल के लिए 10656 किसानों के गेट पास काटे गए हैं, जिनसे 330760.90 क्विंटल बाजरे की आवक दर्ज की गई। बाजरे की प्राइवेट खरीद जारी है, जो 2100 से 2300 रुपये प्रति क्विंटल खरीदा जा रहा है। झज्जर अनाज मंडी में अब तक करीब 115000 क्विंटल बाजरे की फसल खरीदी गई है। इसमें से 70200 क्विंटल बाजरे की फसल का उठान भी किया जा चुका है।
शनिवार को झज्जर मंडी से 4000 क्विंटल धान खरीदा
झज्जर अनाज मंडी में शनिवार को 4000 क्विंटल धान खरीदा गया है। इस दौरान 1509 व 1692 किस्म का मशीन का धान 4000 से 4250 रुपये प्रति क्विंटल तक खरीदा गया। हाथ का धान 4300 से 4450 रुपये प्रति क्विंटल तक खरीदा गया। इसके अलावा 1121 किस्म का धान 5300 रुपये प्रति क्विंटल तक खरीदा गया। इसके साथ ही 1718 किस्म का धान 4500 से 4700 रुपये प्रति क्विंटल तक खरीदा गया है।

वर्जन
अनाज मंडी झज्जर में बाजरे व धान की आवक व खरीद लगातार जारी है। प्राइवेट खरीददारों की तरफ से बाजरे व धान की खरीद की जा रही है। झज्जर मंडी में बाजरे की खरीद 2100 रुपये से 2300 रुपये प्रति क्विंटल तक चल रही है। अब तक झज्जर मंडी में 115000 क्विंटल बाजरे की फसल खरीदी गई, जिसमें से 70200 क्विंटल का उठान किया गया है।
कुलदीप जाखड़, सचिव, मार्किट कमेटी झज्जर
वर्जन
जिले में पीआर धान की खरीद करने के लिए कोई मिलर नहीं है। दूसरे जिलों के मिलरों से बातचीत की जा रही है। जल्द ही पीआर धान की खरीद शुरू कराई जाएगी।
अजय बैनीवाल, मैनेजर, वेयर हाउसहाउस
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें