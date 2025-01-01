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उन्होंने बताया कि इस पहल का उद्देश्य प्रशासन और जनता के बीच दूरी कम करना तथा समस्याओं का प्राथमिकता से निपटारा करना है। कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग की ओर से निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर भी लगाया जाएगा। संवाद

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झज्जर। गांव काहड़ी में 27 नवंबर को रात्रि ठहराव कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसमें डीसी वर्षा खांगवाल ग्रामीणों से सीधा संवाद कर उनकी समस्याएं सुनेंगी। सीटीएम ऋतु ने बताया कि कार्यक्रम गांव की राजकीय प्राथमिक पाठशाला परिसर में होगा। इस दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारी सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देंगे और ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान करेंगे।