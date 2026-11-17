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मंदिर में अलसुबह से ही भक्तों की कतारें लगनी शुरू हो गई थीं। सुबह करीब पांच बजे माता को अंदर वाले दरबार से बाहर वाले भवन में लाया गया। यहां पुजारी ने मंत्रोच्चारण के साथ स्नान करवाया और मंगला आरती के बाद श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए कपाट खोल दिए। मंदिर के पुजारी कुलदीप वशिष्ठ ने बताया कि हर माह अष्टमी पर माता के दरबार में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं।महिलाओं ने मंदिर परिसर में पीपल के पेड़ पर धागा बांधकर मन्नत मांगी। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई थी। बेरी शहर चौकी प्रभारी पीएसआई सागर ने बताया कि अष्टमी पर दूर-दराज से श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए पहुंचते हैं।मान्यता के अनुसार माता भीमेश्वरी देवी की मूर्ति को पांडव पुत्र भीम पाकिस्तान के हिंगलाज पर्वत से लेकर आए थे। कथा के अनुसार, माता ने भीम के साथ चलने के लिए एक शर्त रखी थी कि वह उन्हें अपनी गोद में लेकर जाएंगे और जहां भी नीचे उतारेंगे माता वहीं विराजमान हो जाएंगी।भीम माता को लेकर युद्धभूमि की ओर जा रहे थे। बेरी कस्बे से गुजरते समय उन्होंने लघुशंका के लिए माता को नीचे उतार दिया। इसके बाद वे माता को दोबारा उठाने लगे, लेकिन मूर्ति नहीं उठी। मान्यता है कि तभी यहां माता भीमेश्वरी देवी की स्थापना हुई। महाभारत के युद्ध के बाद यहां मंदिर का निर्माण करवाया गया।