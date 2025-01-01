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अभियोजन पक्ष के अनुसार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के एक गांव निवासी व्यक्ति जिले के एक ईंट भट्ठे पर मजदूरी करता था। उसने 10 मई 2022 को सदर थाना झज्जर में शिकायत दी थी कि दो मई को भट्ठे पर ईंट ढुलाई का काम करने वाला भिवानी जिले के कायला गांव निवासी युवक उसकी नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर ले गया।पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और 19 मई 2022 को आरोपी के भिवानी स्थित घर से लड़की को सुरक्षित बरामद कर लिया। घटना के समय आरोपी भी नाबालिग था इसलिए मामला चिल्ड्रन कोर्ट में विचाराधीन रहा।चिल्ड्रन कोर्ट की पीठासीन अधिकारी मोना सिंह ने मामले में फैसला सुनाया। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने आरोपी की गरीबी, अविवाहित होने, बूढ़े पिता की जिम्मेदारी और पहली बार अपराध करने का हवाला देकर नरमी बरतने तथा प्रोबेशन पर रिहा करने की अपील की। अदालत ने इन दलीलों को खारिज कर दिया।अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 363 के तहत तीन वर्ष का कठोर कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माना तथा धारा 366 के तहत पांच वर्ष का कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया। जिला न्यायवादी डॉ. अनुज दहिया और उप जिला न्यायवादी किरण चौधरी ने बताया कि मामले में प्रभावी पैरवी की गई। उपायुक्त वर्षा खांगवाल के निर्देशानुसार बच्चियों से संबंधित मामलों में दोषियों को सजा दिलाने के लिए गंभीरता से पैरवी की जा रही है।