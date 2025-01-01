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स्थानीय लोगों ने यातायात पुलिस और आरटीए विभाग पर ऐसे वाहनों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया है। सेक्टर-9 निवासी प्रदीप गुप्ता, सिद्धार्थ शर्मा और मनोज कुमार ने कहा कि ओवरलोड वाहन सड़क सुरक्षा नियमों को चुनौती दे रहे हैं। क्षमता से अधिक वजन होने के कारण वाहनों की गति और संतुलन प्रभावित होता है।अचानक ब्रेक लगाने पर इन्हें नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है। इससे आसपास चल रहे दोपहिया और छोटे वाहनों के लिए दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है। साथ ही ओवरलोड वाहनों से सामान सड़क पर गिरने की आशंका भी बनी रहती है।लोगों ने बताया कि ट्रैक्टर-ट्रॉलियों का इस्तेमाल कृषि कार्य के अलावा निर्माण सामग्री और अन्य सामान ढोने में भी किया जा रहा है। इनमें क्षमता से अधिक सामान भरा जाता है। कई ट्रॉलियों में पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम और पीछे चलने वाले वाहन चालकों को सतर्क करने के लिए उचित संकेतक भी नहीं होते और साबित हो सकते हैं।