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समझौते के तहत संस्थान के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रतिवर्ष 205 सीटें आरक्षित रहेंगी। शहीद सैनिकों की वीर नारियों और बच्चों तथा 20 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग सैनिकों के बच्चों को पांच सीटों पर पूरी ट्यूशन फीस माफ होगी। अन्य सैनिकों के बच्चों को शुरुआती 100 प्रवेश पर 30 और अगले 100 पर 25 प्रतिशत फीस छूट मिलेगी। स्कूल में शहीद सैनिकों के बच्चों के लिए 10 सीटें निशुल्क रहेंगी, जबकि पहले 250 विद्यार्थियों को 56 प्रतिशत फीस छूट मिलेगी।चेयरमैन डॉ. सुशील कुमार गुप्ता ने कहा कि यह पहल सैनिक परिवारों के प्रति सम्मान का प्रतीक है। एमओयू शैक्षणिक सत्र 2027-28 से 2031-32 तक लागू रहेगा।