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वार्ड के पार्षद संदीप अहलावत का कहना है कि छठ पूजा घाट निर्माण के लिए पड़ोस के गांव की पंचायती जमीन उपलब्ध कराने का विकल्प भी सामने आया था। इसके बावजूद संबंधित विभागों की ओर से अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद लोगों को उम्मीद जगी थी।वार्ड सात और आसपास के क्षेत्रों में पूर्वांचल के काफी परिवार रहते हैं। उनके लिए छठ पूजा केवल धार्मिक आयोजन ही नहीं, बल्कि आस्था और परंपरा से जुड़ा महत्वपूर्ण पर्व है। घाट की सुविधा नहीं होने के कारण व्रत रखने वाली महिलाओं और परिवारों को पूजा के लिए दूसरे स्थानों पर जाना पड़ता है।छठ पूजा पूर्वांचल के लोगों का सबसे महत्वपूर्ण पर्व है। इसमें महिलाएं कई दिनों तक कठिन व्रत रखकर पानी में खड़े होकर सूर्यदेव को अर्घ्य देती हैं। वार्ड में इतनी बड़ी संख्या में पूर्वांचल के परिवार होने के बावजूद स्थायी घाट नहीं है। हर साल दूसरे स्थानों पर जाना पड़ता है।रंजीत कुमार, वार्ड वासीमुख्यमंत्री की घोषणा के बाद हमें उम्मीद थी कि वार्ड में जल्द ही छठ पूजा घाट बन जाएगा, लेकिन कई साल बीतने के बाद भी कोई काम शुरू नहीं हुआ। पर्व के समय परिवारों को काफी परेशानी उठानी पड़ती है। प्रशासन को इस मांग को प्राथमिकता देकर जल्द निर्माण करवाना चाहिए।भरत शर्मा, वार्ड वासीछठ पूजा के दौरान साफ पानी, सुरक्षित घाट और महिलाओं के लिए उचित व्यवस्था जरूरी होती है। स्थायी घाट नहीं होने से हर साल पूजा के आयोजन में दिक्कत आती है। जब जमीन उपलब्ध कराने का विकल्प भी मौजूद है तो विभागों को देरी करने के बजाय निर्माण शुरू करवाना चाहिए।सुमेर महाराजमुख्यमंत्री की ओर से वार्ड सात में छठ पूजा घाट बनाने की घोषणा की गई थी। मैं इस बारे में संबंधित अधिकारियों से बातचीत करते हुए इसकी व्यवहार्यता रिपोर्ट जल्द से जल्द भिजवाने का प्रयास करूंगी।-सरोज राठी, अध्यक्ष, नगर परिषदफोटो-52: वार्ड सात में खाली पड़ी जमीन। स्रोत पार्षदफोटो-53: सुमेर महाराजफोटो-54:रंजीत कुमारफोटो-55:भरत शर्माफोटो-56: संदीप अहलावत।