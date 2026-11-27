वार्ड सात में साढ़े तीन साल में भी नहीं बन पाया छठ पूजा घाट, पूर्वांचल के लोगों को इंतजार
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 27 Nov 2026 03:00 AM IST
Updated Fri, 27 Nov 2026 03:00 AM IST
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बहादुरगढ़। शहर के वार्ड सात में छठ पूजा घाट बनाने की मांग साढ़े तीन साल बाद भी पूरी नहीं हो पाई है। मुख्यमंत्री की ओर से छठ पूजा घाट बनाने की घोषणा किए जाने के बावजूद अब तक इसकी व्यवहार्यता रिपोर्ट तक तैयार नहीं हो सकी है। क्षेत्र में रहने वाले पूर्वांचल के सैकड़ों परिवारों को छठ पूजा के दौरान पूजा-अर्चना के लिए उचित स्थान नहीं मिल पा रहा है।
वार्ड के पार्षद संदीप अहलावत का कहना है कि छठ पूजा घाट निर्माण के लिए पड़ोस के गांव की पंचायती जमीन उपलब्ध कराने का विकल्प भी सामने आया था। इसके बावजूद संबंधित विभागों की ओर से अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद लोगों को उम्मीद जगी थी।
वार्ड सात और आसपास के क्षेत्रों में पूर्वांचल के काफी परिवार रहते हैं। उनके लिए छठ पूजा केवल धार्मिक आयोजन ही नहीं, बल्कि आस्था और परंपरा से जुड़ा महत्वपूर्ण पर्व है। घाट की सुविधा नहीं होने के कारण व्रत रखने वाली महिलाओं और परिवारों को पूजा के लिए दूसरे स्थानों पर जाना पड़ता है।
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छठ पूजा पूर्वांचल के लोगों का सबसे महत्वपूर्ण पर्व है। इसमें महिलाएं कई दिनों तक कठिन व्रत रखकर पानी में खड़े होकर सूर्यदेव को अर्घ्य देती हैं। वार्ड में इतनी बड़ी संख्या में पूर्वांचल के परिवार होने के बावजूद स्थायी घाट नहीं है। हर साल दूसरे स्थानों पर जाना पड़ता है।
-- --रंजीत कुमार, वार्ड वासी
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मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद हमें उम्मीद थी कि वार्ड में जल्द ही छठ पूजा घाट बन जाएगा, लेकिन कई साल बीतने के बाद भी कोई काम शुरू नहीं हुआ। पर्व के समय परिवारों को काफी परेशानी उठानी पड़ती है। प्रशासन को इस मांग को प्राथमिकता देकर जल्द निर्माण करवाना चाहिए।
-- --भरत शर्मा, वार्ड वासी
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छठ पूजा के दौरान साफ पानी, सुरक्षित घाट और महिलाओं के लिए उचित व्यवस्था जरूरी होती है। स्थायी घाट नहीं होने से हर साल पूजा के आयोजन में दिक्कत आती है। जब जमीन उपलब्ध कराने का विकल्प भी मौजूद है तो विभागों को देरी करने के बजाय निर्माण शुरू करवाना चाहिए।
-- --सुमेर महाराज
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मुख्यमंत्री की ओर से वार्ड सात में छठ पूजा घाट बनाने की घोषणा की गई थी। मैं इस बारे में संबंधित अधिकारियों से बातचीत करते हुए इसकी व्यवहार्यता रिपोर्ट जल्द से जल्द भिजवाने का प्रयास करूंगी।
---सरोज राठी, अध्यक्ष, नगर परिषद
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फोटो-52: वार्ड सात में खाली पड़ी जमीन। स्रोत पार्षद
फोटो-53: सुमेर महाराज
फोटो-54:रंजीत कुमार
फोटो-55:भरत शर्मा
फोटो-56: संदीप अहलावत।
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वार्ड के पार्षद संदीप अहलावत का कहना है कि छठ पूजा घाट निर्माण के लिए पड़ोस के गांव की पंचायती जमीन उपलब्ध कराने का विकल्प भी सामने आया था। इसके बावजूद संबंधित विभागों की ओर से अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद लोगों को उम्मीद जगी थी।
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वार्ड सात और आसपास के क्षेत्रों में पूर्वांचल के काफी परिवार रहते हैं। उनके लिए छठ पूजा केवल धार्मिक आयोजन ही नहीं, बल्कि आस्था और परंपरा से जुड़ा महत्वपूर्ण पर्व है। घाट की सुविधा नहीं होने के कारण व्रत रखने वाली महिलाओं और परिवारों को पूजा के लिए दूसरे स्थानों पर जाना पड़ता है।
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छठ पूजा पूर्वांचल के लोगों का सबसे महत्वपूर्ण पर्व है। इसमें महिलाएं कई दिनों तक कठिन व्रत रखकर पानी में खड़े होकर सूर्यदेव को अर्घ्य देती हैं। वार्ड में इतनी बड़ी संख्या में पूर्वांचल के परिवार होने के बावजूद स्थायी घाट नहीं है। हर साल दूसरे स्थानों पर जाना पड़ता है।
मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद हमें उम्मीद थी कि वार्ड में जल्द ही छठ पूजा घाट बन जाएगा, लेकिन कई साल बीतने के बाद भी कोई काम शुरू नहीं हुआ। पर्व के समय परिवारों को काफी परेशानी उठानी पड़ती है। प्रशासन को इस मांग को प्राथमिकता देकर जल्द निर्माण करवाना चाहिए।
छठ पूजा के दौरान साफ पानी, सुरक्षित घाट और महिलाओं के लिए उचित व्यवस्था जरूरी होती है। स्थायी घाट नहीं होने से हर साल पूजा के आयोजन में दिक्कत आती है। जब जमीन उपलब्ध कराने का विकल्प भी मौजूद है तो विभागों को देरी करने के बजाय निर्माण शुरू करवाना चाहिए।
मुख्यमंत्री की ओर से वार्ड सात में छठ पूजा घाट बनाने की घोषणा की गई थी। मैं इस बारे में संबंधित अधिकारियों से बातचीत करते हुए इसकी व्यवहार्यता रिपोर्ट जल्द से जल्द भिजवाने का प्रयास करूंगी।
फोटो-52: वार्ड सात में खाली पड़ी जमीन। स्रोत पार्षद
फोटो-53: सुमेर महाराज
फोटो-54:रंजीत कुमार
फोटो-55:भरत शर्मा
फोटो-56: संदीप अहलावत।