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अंदर जाकर सामान की जांच की तो आधा तोले की एक सोने की अंगूठी, लगभग 250 ग्राम चांदी की पाजेब और 3 हजार रुपये नकदी गायब मिले। चोरी होने की शिकायत बेरी थाने में दर्ज करवाई। जांच अधिकारी एएसआई मिथुन ने बताया कि गांव मांगावास में ताला तोड़कर नकदी व जेवरात चोरी होने की शिकायत मिली हैं। मालिक की शिकायत पर अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई हैं। विज्ञापन

अंदर जाकर सामान की जांच की तो आधा तोले की एक सोने की अंगूठी, लगभग 250 ग्राम चांदी की पाजेब और 3 हजार रुपये नकदी गायब मिले। चोरी होने की शिकायत बेरी थाने में दर्ज करवाई। जांच अधिकारी एएसआई मिथुन ने बताया कि गांव मांगावास में ताला तोड़कर नकदी व जेवरात चोरी होने की शिकायत मिली हैं। मालिक की शिकायत पर अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई हैं।

बेरी। गांव मांगावास में चोरों ने एक मकान को निशाना बनाते हुए सोने-चांदी के जेवरात और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। घटना 20-21 नवंबर की रात की बताई जा रही है। मकान मालिक ने चोरी होने की सूचना बेरी पुलिस को दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके का मुआयना कर आगामी कार्रवाई शुरू की। पुलिस को दी शिकायत में गांव मांगावास निवासी रोहताश ने बताया कि वह मजदूरी का काम करता है। वह किसी काम से अपने बेटे के पास गुरुग्राम गया हुआ था। इस दौरान उसके भाई विनोद कुमार ने फोन पर सूचना दी कि उनके घर में चोरी हो गई है। सूचना मिलने के बाद जब वह घर पहुंचा तो मकान का ताला टूटा हुआ मिला।