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इस दौरान जिले के विभिन्न मंडलों से पहुंचे कार्यकर्ताओं ने अपने क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं एवं जनहित के विषयों को मंत्री के समक्ष रखा। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं की बातों को ध्यानपूर्वक सुना और संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। कहा कि कार्यकर्ताओं एवं आम नागरिकों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान करना सरकार की जिम्मेदारी है।इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष विकास वाल्मीकि ने कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह का झज्जर कमलम कार्यालय पहुंचने पर स्वागत एवं आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के मंत्रियों द्वारा संगठन के कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचकर उनकी समस्याएं सुनना और उनका समाधान सुनिश्चित करना संगठन एवं सरकार के बीच बेहतर समन्वय का परिचायक है।