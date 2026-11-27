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शादियों का सीजन ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए भी अच्छा साबित हो रहा है। इसकी शुरुआत देवउठनी एकादशी से होती है। इस बार एकादशी 20 नवंबर को थी। दिल्ली-रोहतक रोड स्थित कार शोरूम के मैनेजर शशिकांत ने बताया कि इस बार वाहनों की मांग अच्छी है।हुंडई शोरूम के मैनेजर देवेंद्र कुमार ने बताया कि ग्राहकों का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। वाहनों की मैन्युफैक्चरिंग बेहतर होने से समय पर डिलीवरी भी हो रही है।नजफगढ़ रोड स्थित वाटिका संचालक दिनेश मित्तल ने बताया कि दिसंबर में शादी समारोहों के लिए होटल और वाटिकाओं की बुकिंग फुल है। अब लोग समारोहों में अधिक मेहमानों को बुलाने के साथ जमकर खर्च भी कर रहे हैं।रेलवे रोड के गारमेंट्स दुकानदार बिरजू और पवन अग्रवाल ने बताया कि ठंड शुरू होने के साथ शादी समारोहों में गर्म कपड़ों की मांग बढ़ी है। शादियों के चलते कारोबार अच्छा चल रहा है। आने वाले एक सप्ताह में भी कई शादियां होने से व्यापार में तेजी की उम्मीद है।दिवाली पर सोने-चांदी के भाव अधिक थे लेकिन बाद में कीमतों में कमी आई। इसके बाद लोगों ने शादियों के लिए अच्छी खरीदारी की। 12 दिसंबर तक अच्छे मुहूर्त होने के कारण सराफा कारोबार में भी तेजी बनी हुई है।पवन वर्मा, प्रदेश अध्यक्ष, हरियाणा स्वर्णकार संघ-फोटो 81 : बहादुरगढ़ शहर में एक वाटिका में शादी समारोह के दौरान लोग। संवाद-फोटो 82 : दिनेश मित्तल-फोटो 83 : पवन वर्मा