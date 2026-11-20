नेहरू कॉलेज के बीबीए विद्यार्थियों ने हीरो मोटोकॉर्प का किया औद्योगिक भ्रमण
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 20 Nov 2026 02:58 AM IST
Updated Fri, 20 Nov 2026 02:58 AM IST
विज्ञापन
झज्जर। राजकीय स्नातकोत्तर नेहरू महाविद्यालय के बीबीए विद्यार्थियों ने हीरो मोटोकॉर्प के धारूहेड़ा स्थित विनिर्माण संयंत्र का शैक्षणिक भ्रमण किया। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को औद्योगिक कार्यप्रणाली, उत्पादन प्रबंधन और सामग्री प्रबंधन की व्यावहारिक जानकारी देना था।
भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों ने उत्पादन लाइन, सिलिंडर शॉप और विभिन्न विनिर्माण प्रक्रियाओं का अवलोकन किया। उन्होंने कच्चे माल के प्रबंधन, उत्पादन गतिविधियों, कार्यप्रवाह के समन्वय और औद्योगिक संचालन की प्रक्रिया को समझा।
प्राचार्य प्रो. दलबीर सिंह ने कहा कि प्रबंधन शिक्षा के लिए सैद्धांतिक ज्ञान के साथ उद्योगों की वास्तविक कार्यप्रणाली समझना भी जरूरी है। भ्रमण का नेतृत्व प्रबंधन विभागाध्यक्ष पंकज कुमार ने किया। उनके साथ प्रवक्ता पूनम और सविता भी मौजूद रहीं।
विज्ञापन
विज्ञापन
भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों ने उत्पादन लाइन, सिलिंडर शॉप और विभिन्न विनिर्माण प्रक्रियाओं का अवलोकन किया। उन्होंने कच्चे माल के प्रबंधन, उत्पादन गतिविधियों, कार्यप्रवाह के समन्वय और औद्योगिक संचालन की प्रक्रिया को समझा।
विज्ञापन
प्राचार्य प्रो. दलबीर सिंह ने कहा कि प्रबंधन शिक्षा के लिए सैद्धांतिक ज्ञान के साथ उद्योगों की वास्तविक कार्यप्रणाली समझना भी जरूरी है। भ्रमण का नेतृत्व प्रबंधन विभागाध्यक्ष पंकज कुमार ने किया। उनके साथ प्रवक्ता पूनम और सविता भी मौजूद रहीं।
विज्ञापन