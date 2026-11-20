विज्ञापन

भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों ने उत्पादन लाइन, सिलिंडर शॉप और विभिन्न विनिर्माण प्रक्रियाओं का अवलोकन किया। उन्होंने कच्चे माल के प्रबंधन, उत्पादन गतिविधियों, कार्यप्रवाह के समन्वय और औद्योगिक संचालन की प्रक्रिया को समझा।प्राचार्य प्रो. दलबीर सिंह ने कहा कि प्रबंधन शिक्षा के लिए सैद्धांतिक ज्ञान के साथ उद्योगों की वास्तविक कार्यप्रणाली समझना भी जरूरी है। भ्रमण का नेतृत्व प्रबंधन विभागाध्यक्ष पंकज कुमार ने किया। उनके साथ प्रवक्ता पूनम और सविता भी मौजूद रहीं।