अंतर कॉलेज फुटबॉल स्पर्धा में बादली कॉलेज की टीम उपविजेता

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टीम ने जाट कॉलेज रोहतक को 1-0 और मेजबान नेकी राम शर्मा कॉलेज को 2-0 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। फाइनल मुकाबले में यूटीवी एमडीयू रोहतक की टीम ने बादली कॉलेज को 4-2 से हराया। संवाद

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बादली। चौधरी धीरपाल राजकीय महाविद्यालय की पुरुष फुटबॉल टीम ने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय (एमडीयू) की अंतर महाविद्यालय प्रतियोगिता में दूसरा स्थान हासिल किया। प्रतियोगिता का आयोजन रोहतक के पंडित नेकी राम शर्मा राजकीय महाविद्यालय में किया गया।