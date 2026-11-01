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Hindi News ›   City & states ›   Badli College team runner-up in inter-college football competition

अंतर कॉलेज फुटबॉल स्पर्धा में बादली कॉलेज की टीम उपविजेता

Sun, 01 Nov 2026 02:47 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 01 Nov 2026 02:47 AM IST
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Badli College team runner-up in inter-college football competition
फोटो नंबर 74:एमडीयू इंटर कॉलेज प्रतियोगिता में दूसरा स्थान बनाने पर महाविद्यालय की फुटबॉल टीम।(
बादली। चौधरी धीरपाल राजकीय महाविद्यालय की पुरुष फुटबॉल टीम ने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय (एमडीयू) की अंतर महाविद्यालय प्रतियोगिता में दूसरा स्थान हासिल किया। प्रतियोगिता का आयोजन रोहतक के पंडित नेकी राम शर्मा राजकीय महाविद्यालय में किया गया।
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टीम ने जाट कॉलेज रोहतक को 1-0 और मेजबान नेकी राम शर्मा कॉलेज को 2-0 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। फाइनल मुकाबले में यूटीवी एमडीयू रोहतक की टीम ने बादली कॉलेज को 4-2 से हराया। संवाद
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