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जिला संयोजक मनोज कुमार ने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महिला एवं बाल विकास विभाग, संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी, शिक्षा विभाग और जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन की सहयोगी संस्था एमडीडी ऑफ इंडिया के संयुक्त सहयोग से कार्यक्रम आयोजित होंगे। स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों और पंचायतों के माध्यम से लोगों को बाल विवाह के खिलाफ शपथ दिलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि जागरूकता कार्यक्रमों के जरिए अभिभावकों को बेटियों की शिक्षा और उनके सपनों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसका उद्देश्य जिले को बाल विवाह मुक्त बनाना है।

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झज्जर। बाल विवाह और जबरन विवाह के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए 27 नवंबर को जिले के करीब 150 गांवों में अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाएगा। इस दौरान जागरूकता रैलियां निकालने के साथ रात को कैंडल मार्च भी आयोजित किए जाएंगे।