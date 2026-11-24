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यहां के निवासी चंद्रप्रकाश खत्री, प्रेम राठी, दीपक कुमार ने कहा कि सीवर का ढक्कन नहीं होने के कारण यहां से गुजरने वाले वाहन चालकों को सावधानी बरतनी पड़ती है। सड़क के बीच में होने के कारण वाहन चालक अचानक सीवर के सामने पहुंच सकते हैं। ऐसे में दोपहिया वाहन चालकों के लिए स्थिति अधिक खतरनाक बनी हुई है। वहीं, सीवर में गिरने से किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है। विज्ञापन

शहर में जहां कहीं भी सीवर के ढक्कन टूटे हैं। वहां पर ढक्कन लगाने का काम किया जा रहा है। यहां पर भी ढक्कन लगवाया जाएगा।

-नितिन कुमार, एसडीओ, जन स्वास्थ्य विभाग, बहादुरगढ़।





यहां के निवासी चंद्रप्रकाश खत्री, प्रेम राठी, दीपक कुमार ने कहा कि सीवर का ढक्कन नहीं होने के कारण यहां से गुजरने वाले वाहन चालकों को सावधानी बरतनी पड़ती है। सड़क के बीच में होने के कारण वाहन चालक अचानक सीवर के सामने पहुंच सकते हैं। ऐसे में दोपहिया वाहन चालकों के लिए स्थिति अधिक खतरनाक बनी हुई है। वहीं, सीवर में गिरने से किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है।शहर में जहां कहीं भी सीवर के ढक्कन टूटे हैं। वहां पर ढक्कन लगाने का काम किया जा रहा है। यहां पर भी ढक्कन लगवाया जाएगा।-नितिन कुमार, एसडीओ, जन स्वास्थ्य विभाग, बहादुरगढ़।

बहादुरगढ़। लाइनपार में निजामपुर फाटक के नजदीक सड़क के बीचोंबीच खुला पड़ा सीवर हादसों को न्योता दे रहा है। सीवर का ढक्कन गायब होने के कारण किसी ने उसमें कूलर की पुरानी बॉडी रख दी है, लेकिन यह अस्थायी इंतजाम भी लोगों की सुरक्षा के लिए नाकाफी है। सड़क के बीच में खुले सीवर के कारण वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विशेषकर रात के समय अंधेरे में यह सीवर दिखाई नहीं देने से हादसे का खतरा बना हुआ है।