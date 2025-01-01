10 किलोमीटर सफर पर 230 रुपये टोल काटने का आरोप

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नरेंद्र सिंह तहलान के अनुसार, वीरवार को वह जसौरखेड़ी से बहादुरगढ़ तक आए थे। इस दौरान वह पलवल भी नहीं गए, लेकिन उनके खाते से 230 रुपये काट लिए गए। उन्होंने बताया कि टोल शुल्क कटने का संदेश भी एक दिन देरी से मिला। उनके अनुसार, कम दूरी तय करने पर इतनी राशि काटना वाहन चालकों पर आर्थिक बोझ डालने जैसा है। विज्ञापन

एक्सप्रेसवे की हालत पर भी उठाए सवाल

तहलान ने केएमपी एक्सप्रेसवे की सड़क की स्थिति पर भी सवाल उठाए। उनका कहना है कि यहां अधिकतम गति सीमा 120 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित है, लेकिन सड़क की मौजूदा हालत 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार के लिए भी उपयुक्त नहीं लगती। नरेंद्र सिंह तहलान के अनुसार, वीरवार को वह जसौरखेड़ी से बहादुरगढ़ तक आए थे। इस दौरान वह पलवल भी नहीं गए, लेकिन उनके खाते से 230 रुपये काट लिए गए। उन्होंने बताया कि टोल शुल्क कटने का संदेश भी एक दिन देरी से मिला। उनके अनुसार, कम दूरी तय करने पर इतनी राशि काटना वाहन चालकों पर आर्थिक बोझ डालने जैसा है।तहलान ने केएमपी एक्सप्रेसवे की सड़क की स्थिति पर भी सवाल उठाए। उनका कहना है कि यहां अधिकतम गति सीमा 120 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित है, लेकिन सड़क की मौजूदा हालत 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार के लिए भी उपयुक्त नहीं लगती।

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बहादुरगढ़। कुंडली-मानेसर-पलवल (केएमपी) एक्सप्रेसवे पर करीब 10 किलोमीटर सफर करने पर खाते से 230 रुपये टोल शुल्क काटने का आरोप वाहन चालक नरेंद्र सिंह तहलान ने लगाया है। उन्होंने टोल वसूली पर सवाल उठाते हुए जिम्मेदार कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि वह मामले की शिकायत पुलिस को देंगे।