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Hindi News ›   City & states ›   Agriculture Minister visited the grain market and checked the quality of millet.

कृषि मंत्री ने अनाज मंडी का दौरा कर जांची बाजरे की गुणवत्ता

Sun, 25 Oct 2026 01:14 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 25 Oct 2026 01:14 AM IST
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Agriculture Minister visited the grain market and checked the quality of millet.
-फोटो 82 : बहादुरगढ अनाज मंडी का दौरा करते कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा। स्रोत सूचना विभाग
बहादुरगढ़। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने शनिवार को बहादुरगढ़ अनाज मंडी का दौरा कर बाजरे की खरीद प्रक्रिया और किसानों के लिए उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने मंडी में पहुंची बाजरे की फसल की गुणवत्ता जांची और अधिकारियों से फसल की आवक, खरीद प्रक्रिया तथा मंडी में की गई व्यवस्थाओं की जानकारी ली।
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दौरे के दौरान कृषि मंत्री ने अपनी फसल लेकर मंडी पहुंचे किसानों से सीधा संवाद किया। उन्होंने किसानों से खरीद प्रक्रिया के बारे में फीडबैक लिया और उनकी बात सुनी। साथ ही मंडी में उपलब्ध सुविधाओं और खरीद व्यवस्था का निरीक्षण किया।
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इस अवसर पर भाजपा नेता दिनेश कौशिक, मार्केट कमेटी चेयरमैन विनोद कौशिक, मंडी प्रधान एवं वाइस चेयरमैन प्रदीप गुप्ता और एसडीएम अभिनव सिवाच मौजूद रहे। इनके अलावा अटल मंडल अध्यक्ष पंकज गर्ग, दिनेश शेखावत, जेडए जितेंद्र, डीएफएससी आदित्य कौशिक, राजेश सहगल, श्रीकांत, डीडीए सुरेंद्र मलिक और सुनील कौशिक सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
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मंत्री के दौरे का उद्देश्य मंडी में बाजरे की खरीद व्यवस्था और किसानों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की स्थिति का प्रत्यक्ष आकलन करना रहा। उन्होंने अधिकारियों से खरीद प्रक्रिया से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जानकारी भी प्राप्त की।
-फोटो 82 : बहादुरगढ अनाज मंडी का दौरा करते कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा। स्रोत सूचना विभाग


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