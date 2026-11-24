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जनगणना कार्य में सटीकता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पूरी गंभीरता और जिम्मेदारी के साथ कार्य करना होगा। सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को जनगणना संबंधी प्रशिक्षण दिया जा चुका है। आगे भी समय समय पर निदेशालय के दिशा निर्देश अनुरूप प्रशिक्षण दिया जाएगा डीसी ने बताया कि जनगणना-2027 के द्वितीय चरण के तहत हरियाणा में 10 से 24 जनवरी 2027 तक नागरिकों को ऑनलाइन स्व-गणना के माध्यम से अपनी जानकारी दर्ज करने का अवसर मिलेगा। इसके बाद 25 जनवरी से 28 फरवरी 2027 तक प्रगणक एवं पर्यवेक्षक घर-घर जाकर निर्धारित प्रश्नावली के अनुसार प्रत्येक परिवार और व्यक्ति से संबंधित जानकारी एकत्रित करेंगे।जनगणना की प्रक्रिया मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से पूरी की जाएगी। प्रत्येक व्यक्ति से निर्धारित प्रश्नावली के तहत कुल 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। उन्होंने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देश दिए कि जनगणना से संबंधित सभी आवश्यक तैयारियां समय रहते पूरी करें और कार्य के दौरान आंकड़ों की सटीकता, आपसी समन्वय तथा निर्धारित प्रक्रिया का विशेष ध्यान रखें। जनगणना कार्य से जुड़े नोडल अधिकारी मोहित कुमार ने बताया कि जनगणना कार्य को प्रभावी, व्यवस्थित और निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप संपन्न करवाना है। उन्होंने जनगणना के विभिन्न पहलुओं की जानकारी देते हुए आपसी समन्वय बनाए रखने और निर्धारित दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने पर बल दिया।