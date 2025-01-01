फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   City & states ›   A procession will be taken out on the 26th on the occasion of Lord Valmiki's appearance day.

भगवान वाल्मीकि प्रकट दिवस पर 26 को निकलेगी शोभायात्रा

Sun, 25 Oct 2026 01:24 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 25 Oct 2026 01:24 AM IST
विज्ञापन
बहादुरगढ़। भगवान वाल्मीकि के प्रकट दिवस पर 26 अक्तूबर को शहर में धार्मिक शोभायात्रा निकाली जाएगी। भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज, शाखा बहादुरगढ़ के सचिव रवि महरौलिया ने बताया कि शोभायात्रा दोपहर करीब दो बजे बाग वाला मोहल्ला से शुरू होगी। यह किला मोहल्ला, मेन बाजार, कमेटी चौक और नजफगढ़ रोड से होते हुए वापस बाग वाला मोहल्ला पहुंचेगी, जहां इसका समापन होगा। रवि महरौलिया ने बताया कि आयोजन को लेकर समाज के लोगों में उत्साह है और तैयारियां की जा रही हैं। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed