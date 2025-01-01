भगवान वाल्मीकि प्रकट दिवस पर 26 को निकलेगी शोभायात्रा

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बहादुरगढ़। भगवान वाल्मीकि के प्रकट दिवस पर 26 अक्तूबर को शहर में धार्मिक शोभायात्रा निकाली जाएगी। भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज, शाखा बहादुरगढ़ के सचिव रवि महरौलिया ने बताया कि शोभायात्रा दोपहर करीब दो बजे बाग वाला मोहल्ला से शुरू होगी। यह किला मोहल्ला, मेन बाजार, कमेटी चौक और नजफगढ़ रोड से होते हुए वापस बाग वाला मोहल्ला पहुंचेगी, जहां इसका समापन होगा। रवि महरौलिया ने बताया कि आयोजन को लेकर समाज के लोगों में उत्साह है और तैयारियां की जा रही हैं। संवाद