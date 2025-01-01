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उन्होंने कहा कि नशा व्यक्ति के स्वास्थ्य के साथ उसके पारिवारिक और सामाजिक जीवन को भी प्रभावित करता है। योग और प्राकृतिक चिकित्सा स्वस्थ जीवनशैली अपनाने में सहायक हैं। प्राचार्य डॉ. चंद्रशेखर ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम युवाओं में सकारात्मक सोच और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना विकसित करते हैं। इस अवसर पर डॉ. सीमा, डॉ. सरला और रेखा सहित अन्य शिक्षक मौजूद रहे।

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बहादुरगढ़। राजकीय महाविद्यालय में बुधवार को नशामुक्त भारत राष्ट्रीय अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। सूर्य फाउंडेशन और इंस्टीट्यूशनल न्यूरोथैरेपी ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से हुए कार्यक्रम में मुख्य वक्ता डॉ. बाल किशन तंवर ने विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभाव बताए। उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहकर योग और प्राकृतिक चिकित्सा को जीवनशैली में शामिल करने का आह्वान किया।