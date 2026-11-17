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जसबीर सैनी ने कहा कि कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से पहले भी सैनी समाज के व्यक्ति चुनाव लड़ते रहे हैं। बैठक में संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने, युवाओं को जोड़ने और समाज के सभी वर्गों तक पहुंच बनाने पर भी चर्चा हुई। गुरनाम सैनी ने सभा के पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए सभी को साथ लेकर संगठनात्मक कार्य करने की सलाह दी। विज्ञापन

इस अवसर पर नीरज सैनी, अनिल सैनी, कुलदीप सैनी, पुनीत सैनी, हरीश सैनी, राजेश सैनी सहित समाज के अनेक गणमान्य व्यक्ति और कार्यकर्ता मौजूद रहे।

-फोटो 51 : हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम लिमिटेड के चेयरमैन गुरनाम सैनी से मुलाकात करते प्रदेशध्यक्ष जसबीर सैनी। स्रोत स्वयं





-- -- -- -- -- -- -- -- -- जसबीर सैनी ने कहा कि कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से पहले भी सैनी समाज के व्यक्ति चुनाव लड़ते रहे हैं। बैठक में संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने, युवाओं को जोड़ने और समाज के सभी वर्गों तक पहुंच बनाने पर भी चर्चा हुई। गुरनाम सैनी ने सभा के पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए सभी को साथ लेकर संगठनात्मक कार्य करने की सलाह दी।इस अवसर पर नीरज सैनी, अनिल सैनी, कुलदीप सैनी, पुनीत सैनी, हरीश सैनी, राजेश सैनी सहित समाज के अनेक गणमान्य व्यक्ति और कार्यकर्ता मौजूद रहे।-फोटो 51 : हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम लिमिटेड के चेयरमैन गुरनाम सैनी से मुलाकात करते प्रदेशध्यक्ष जसबीर सैनी। स्रोत स्वयं

बहादुरगढ़। राष्ट्रीय सैनी सभा हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष जसबीर सैनी ने मंगलवार को सैनी भवन में हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम लिमिटेड के चेयरमैन गुरनाम सैनी से मुलाकात की। उन्होंने चेयरमैन को नई जिम्मेदारी मिलने पर बधाई दी और आगामी लोकसभा चुनाव में कुरुक्षेत्र सीट से सैनी समाज के व्यक्ति को प्रत्याशी बनाने की मांग उठाई।