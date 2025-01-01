जिले की 60.5 फीसदी महिलाएं एनीमिया से पीड़ित, 40 फीसदी आबादी के पास 5.9 फीसदी संपत्ति

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वहीं, जिले की सबसे गरीब 40 फीसदी आबादी के पास कुल घरेलू संपत्ति का केवल 5.9 फीसदी हिस्सा है। रिपोर्ट में बच्चों के स्वास्थ्य, रोजगार और महिलाओं की आर्थिक स्थिति से जुड़े आंकड़े भी दिए गए हैं।रिपोर्ट के अनुसार जिले में पांच वर्ष से कम उम्र के 15.6 फीसदी बच्चों की लंबाई उनकी उम्र के अनुपात में कम है। यह तुलना के लिए दिए गए 32.4 फीसदी के औसत से कम है। महिलाओं में कम बॉडी मास इंडेक्स (बीएमआई) का आंकड़ा 10.4 फीसदी और पुरुषों में 9.5 फीसदी है। पुरुषों में एनीमिया की दर 16.7 फीसदी दर्ज की गई है।जिले में ईपीएफओ से जुड़े प्रतिष्ठानों की संख्या करीब 1.5 हजार बताई गई है। श्रम बल में ईपीएफओ कवरेज 22.1 फीसदी है। कृषि क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों का हिस्सा 28.6 फीसदी और शहरी आबादी 33.6 फीसदी है। रिपोर्ट के अनुसार, जिले की पूरी आबादी 20 किलोमीटर के दायरे में रेलवे स्टेशन की सुविधा से जुड़ी है। प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में साप्ताहिक ट्रेन स्टॉप की संख्या 8.5 है।71.2 फीसदी महिलाओं के पास बैंक खाताजिले में 15 से 49 वर्ष आयु वर्ग की 71.2 फीसदी महिलाओं के पास बैंक या अन्य वित्तीय संस्थान में खाता है। रिपोर्ट के अनुसार, 39.5 फीसदी महिलाएं अकेले या संयुक्त रूप से घर की मालिक हैं, जबकि 32.2 फीसदी के पास जमीन का स्वामित्व है। घरेलू हिंसा को अस्वीकार करने वाले पुरुषों का प्रतिशत 86.3 और महिलाओं का 78.4 है।34.1 फीसदी पुरुष करते हैं तंबाकू का सेवनरिपोर्ट के अनुसार, जिले में 15 वर्ष से अधिक आयु के 34.1 फीसदी पुरुष तंबाकू का सेवन करते हैं, जबकि 14.7 फीसदी शराब का सेवन करते हैं। साप्ताहिक समाचार पत्र या पत्रिका पढ़ने वाली महिलाओं का प्रतिशत 15.7 है। पुरुषों में यह आंकड़ा 47.3 फीसदी दर्ज किया गया है।उप सिविल सर्जन डॉ. पूनम बिश्नोई ने एनीमिया से बचाव के लिए आयरन युक्त भोजन, हरी पत्तेदार सब्जियां, दालें और विटामिन सी से भरपूर फल खाने की सलाह दी। लोगों को नींबू, संतरा, मौसमी, आंवला और टमाटर जैसी चीजें खाएं। उन्होंने कहा कि भोजन के तुरंत बाद चाय या कॉफी पीने से बचना चाहिए। समय-समय पर चिकित्सकीय सलाह से हीमोग्लोबिन की जांच करानी चाहिए। आयरन और फॉलिक एसिड की दवाएं डॉक्टर की सलाह से ही लेनी चाहिए।