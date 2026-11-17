करतार सिंह सराभा का 111वां शहादत दिवस मनाया, बलिदान को किया याद
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 17 Nov 2026 11:22 PM IST
Updated Tue, 17 Nov 2026 11:22 PM IST
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बहादुरगढ़। ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन (एसयूसीआई) की ओर से मंगलवार को महान क्रांतिकारी शहीद करतार सिंह सराभा का 111वां शहादत दिवस श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किए और देश की आजादी के लिए दिए गए उनके बलिदान को याद किया।
कार्यक्रम में संगठन के प्रदेश सचिव जयकरण मांडौठी और जिला कमेटी सदस्य रामकिशन ने कहा कि करतार सिंह सराभा ने महज 19 वर्ष की उम्र में देश की आजादी के लिए हंसते-हंसते फांसी का फंदा चूम लिया था। अमेरिका में गदर पार्टी के गठन के बाद उन्होंने क्रांतिकारी आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई।
इसके बाद सैकड़ों आंदोलनकारियों के साथ भारत लौटकर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ संघर्ष किया। वर्ष 1915 में अंग्रेजी सरकार ने उन्हें छह अन्य क्रांतिकारियों के साथ फांसी की सजा दी थी।
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वक्ताओं ने कहा कि शहीद करतार सिंह सराभा भगत सिंह के आदर्श थे। भगत सिंह हमेशा उनकी तस्वीर अपनी जेब में रखते थे। गदर आंदोलन के क्रांतिकारियों के बलिदान ने युवाओं को आजादी की लड़ाई के लिए प्रेरित किया। शहीदों के सपनों को पूरा करने और शोषण के खिलाफ संघर्ष को आगे बढ़ाने की जरूरत है।
-फोटो 83 : शहीद करतार सिंह सराभा के चित्र को हाथ में लेकर नारे लगाते कार्यकर्ता। स्रोत संगठन
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कार्यक्रम में संगठन के प्रदेश सचिव जयकरण मांडौठी और जिला कमेटी सदस्य रामकिशन ने कहा कि करतार सिंह सराभा ने महज 19 वर्ष की उम्र में देश की आजादी के लिए हंसते-हंसते फांसी का फंदा चूम लिया था। अमेरिका में गदर पार्टी के गठन के बाद उन्होंने क्रांतिकारी आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई।
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इसके बाद सैकड़ों आंदोलनकारियों के साथ भारत लौटकर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ संघर्ष किया। वर्ष 1915 में अंग्रेजी सरकार ने उन्हें छह अन्य क्रांतिकारियों के साथ फांसी की सजा दी थी।
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वक्ताओं ने कहा कि शहीद करतार सिंह सराभा भगत सिंह के आदर्श थे। भगत सिंह हमेशा उनकी तस्वीर अपनी जेब में रखते थे। गदर आंदोलन के क्रांतिकारियों के बलिदान ने युवाओं को आजादी की लड़ाई के लिए प्रेरित किया। शहीदों के सपनों को पूरा करने और शोषण के खिलाफ संघर्ष को आगे बढ़ाने की जरूरत है।
-फोटो 83 : शहीद करतार सिंह सराभा के चित्र को हाथ में लेकर नारे लगाते कार्यकर्ता। स्रोत संगठन