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कार्यक्रम में संगठन के प्रदेश सचिव जयकरण मांडौठी और जिला कमेटी सदस्य रामकिशन ने कहा कि करतार सिंह सराभा ने महज 19 वर्ष की उम्र में देश की आजादी के लिए हंसते-हंसते फांसी का फंदा चूम लिया था। अमेरिका में गदर पार्टी के गठन के बाद उन्होंने क्रांतिकारी आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई।इसके बाद सैकड़ों आंदोलनकारियों के साथ भारत लौटकर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ संघर्ष किया। वर्ष 1915 में अंग्रेजी सरकार ने उन्हें छह अन्य क्रांतिकारियों के साथ फांसी की सजा दी थी।वक्ताओं ने कहा कि शहीद करतार सिंह सराभा भगत सिंह के आदर्श थे। भगत सिंह हमेशा उनकी तस्वीर अपनी जेब में रखते थे। गदर आंदोलन के क्रांतिकारियों के बलिदान ने युवाओं को आजादी की लड़ाई के लिए प्रेरित किया। शहीदों के सपनों को पूरा करने और शोषण के खिलाफ संघर्ष को आगे बढ़ाने की जरूरत है।-फोटो 83 : शहीद करतार सिंह सराभा के चित्र को हाथ में लेकर नारे लगाते कार्यकर्ता। स्रोत संगठन