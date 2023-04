Raipur : अतीक-अशरफ की हत्या के बाद सीएम बघेल ने उठाए यूपी की कानून-व्यवस्था पर सवाल, कहा- ध्वस्त है व्यवस्था

प्रयागराज में माफिया डॉन अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की सबके सामने हत्या के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यूपी की कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। बघेल ने कहा कि यूपी की कानून-व्यवस्था चौपट है और योगी आदित्यनाथ व्यवस्था को लेकर झूठे वायदे कर रहे हैं।

Raipur, Chhattisgarh | UP CM had made claims about the elimination of goons from the state but it is being seen that a conspiracy of murder was hatched from the jail. How is it possible that by posing as journalists, the assailants shot them (Atiq Ahmed and his brother) in the… pic.twitter.com/HwW8dmnELk