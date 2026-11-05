रायगढ़ में ग्रामीण की संदिग्ध लाश मिली: ग्रामीणों ने जताई हत्या की आशंका, जांच में जुटी पुलिस

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मिली जानकारी के अनुसार पुसौर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम छींच गांव में आज सुबह जोरानाला के पास गांव के ही रहने वाले एक ग्रामीण मित्रभानु भोय 59 साल की लाश मिली है। मृतक के सिर व चेहरे पर मिले चोट के निशान को देखते हुए गांव के ग्रामीणों ने हत्या की आशंका जताई है।बताया जा रहा है कि मित्रभानु भोय खेती किसानी के अलावा हलवाई का काम करता था और कल शाम मैदान जाने के नाम पर घर से निकला था, लेकिन रात भर घर नही लौटा था। परिजनों के अनुसार मित्रभानु भोय कई बार घर में बिना बताये मिठाई बनाने आसपास के गांव चले जाता था ऐसे में परिजन उसकी खोजबीन नही करते थे। इसी बीच आज सुबह लाश मिलने से परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है।बहरहाल ग्रामीण की संदिग्ध लाश मिलने की जानकारी मिलते ही पुसौर पुलिस घटना स्थल पहुंचकर मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिये भेजते हुए आगे की कार्रवाई में जुट गई है। इस मामले में पुलिस का कहना है कि पीएम रिपोर्टं आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चल सकेगा, फिलहाल पुलिस गांव के ग्रामीणों से पूछताछ कर जांच में जुट गई है।