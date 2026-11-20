छत्तीसगढ़: पहले प्यार और शादी का वादा, फिर शारीरिक शोषण और इनकार; आरोपी गिरफ्तार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रायगढ़ Published by: रायगढ़ ब्यूरो Updated Sat, 21 Nov 2026 12:21 PM IST
सार
शादी का झांसा देकर महिला से शारीरिक संबंध बनाने और बाद में शादी से इनकार करने के मामले में पुलिस ने आरोपी प्रवीण कुमार प्रधान को गिरफ्तार किया है। पीड़िता की शिकायत पर महिला थाना पुलिस ने BNS की धारा 69 और 351(3) के तहत मामला दर्ज किया था।
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विस्तार
छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में एक महिला से शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने और फिर इन्कार करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पीड़िता की शिकायत के बाद आरोपी को आज जेल भेज दिया गया। यह मामला महिला थाने में दर्ज किया गया था।
पीड़िता ने 3 नवंबर को महिला थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसने बताया कि भाठनपाली निवासी प्रवीण कुमार प्रधान ने उसे शादी का झांसा दिया। पीड़िता की पहचान प्रवीण से 2024 में हुई थी। इसके बाद दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई थी। प्रवीण का पीड़िता के चक्रधर नगर स्थित किराए के मकान में आना-जाना था। 4 दिसंबर 2024 को आरोपी उसे अपने किराए के मकान में ले गया। वहां उसने शादी का वादा कर शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद प्रवीण समय-समय पर महिला का शारीरिक शोषण करता रहा।
शादी से इन्कार और गिरफ्तारी
पीड़िता ने बताया कि 18 जनवरी को आरोपी उसके घर पहुंचा। वहां उसने विवाद करते हुए जबरन शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद प्रवीण ने शादी करने से साफ इन्कार कर दिया। महिला की शिकायत पर पुलिस ने धारा 351(3) और 69 बीएनएस के तहत अपराध दर्ज किया। पुलिस टीम ने मामले की विवेचना शुरू की।
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पुलिस की कार्रवाई
पुलिस पीड़िता की शिकायत के बाद से आरोपी की लगातार पतासाजी कर रही थी। आज पुलिस को प्रवीण के भाठनपाली में होने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया। पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार किया गया। आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।
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पीड़िता ने 3 नवंबर को महिला थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसने बताया कि भाठनपाली निवासी प्रवीण कुमार प्रधान ने उसे शादी का झांसा दिया। पीड़िता की पहचान प्रवीण से 2024 में हुई थी। इसके बाद दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई थी। प्रवीण का पीड़िता के चक्रधर नगर स्थित किराए के मकान में आना-जाना था। 4 दिसंबर 2024 को आरोपी उसे अपने किराए के मकान में ले गया। वहां उसने शादी का वादा कर शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद प्रवीण समय-समय पर महिला का शारीरिक शोषण करता रहा।
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शादी से इन्कार और गिरफ्तारी
पीड़िता ने बताया कि 18 जनवरी को आरोपी उसके घर पहुंचा। वहां उसने विवाद करते हुए जबरन शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद प्रवीण ने शादी करने से साफ इन्कार कर दिया। महिला की शिकायत पर पुलिस ने धारा 351(3) और 69 बीएनएस के तहत अपराध दर्ज किया। पुलिस टीम ने मामले की विवेचना शुरू की।
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पुलिस की कार्रवाई
पुलिस पीड़िता की शिकायत के बाद से आरोपी की लगातार पतासाजी कर रही थी। आज पुलिस को प्रवीण के भाठनपाली में होने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया। पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार किया गया। आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।