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ट्रक में धान की 750 बोरियां लोड थीं। जांच में मंडी अधिनियम का उल्लंघन पाया गया। इसके बाद टीम ने ट्रक को जब्त कर लिया। मामले में वैधानिक कार्रवाई के लिए प्रकरण भी तैयार किया गया है। जानकारी के अनुसार, यह ट्रक बिहार के कैमूर जिले से धान लेकर छत्तीसगढ़ आ रहा था। चिल्फी बॉर्डर पर तैनात संयुक्त टीम नियमित वाहनों की जांच कर रही थी। तलाशी के दौरान ट्रक में बड़ी मात्रा में धान मिला। कुल 750 बोरी में 301 क्विंटल धान पाया गया।कलेक्टर तुलिका प्रजापति के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। सहायक खाद्य अधिकारी मदन मोहन साहू के नेतृत्व में टीम काम कर रही थी। इस संयुक्त टीम में खाद्य, मंडी, राजस्व, आबकारी और पुलिस विभाग के अधिकारी शामिल थे। चेकपोस्ट पर निगरानी के दौरान मंडी अधिनियम के उल्लंघन पर ट्रक जब्त किया गया।प्रशासन की चिंता है कि कम कीमत पर दूसरे राज्यों का धान खपाया जा सकता है। इससे स्थानीय किसानों की समर्थन मूल्य खरीदी व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका है। इसी कारण चिल्फी सहित सीमावर्ती चेकपोस्टों पर निगरानी बढ़ाई गई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अवैध परिवहन पर कार्रवाई जारी रहेगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे।