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पुलिस के अनुसार, एक महिला ने थाना डभरा में शिकायत दर्ज कराई थी। महिला ने अपनी शिकायत में बताया था कि उसे व्हाट्सएप के माध्यम से लगातार अश्लील मैसेज भेजे जा रहे थे। इन मैसेज से उसे काफी परेशानी हो रही थी। शिकायत मिलने के बाद डभरा पुलिस ने तत्काल कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने इस मामले में अपराध क्रमांक 443/2026 के तहत एक प्रकरण दर्ज किया। यह प्रकरण भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 79 और 238 के अंतर्गत दर्ज किया गया था। इसके साथ ही, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (आईटी एक्ट) की धारा 67 भी लगाई गई थी। पुलिस ने इन धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच प्रक्रिया आरंभ की।मामले की जांच के दौरान डभरा पुलिस ने साइबर सेल की मदद ली। साइबर सेल की तकनीकी सहायता से आरोपी की पहचान सुनिश्चित की गई। आरोपी की पहचान ग्राम चांटीपाली निवासी कौशल प्रसाद साहू के तौर पर हुई। उसके पिता का नाम निर्मल प्रसाद साहू है और उसकी उम्र 37 वर्ष बताई गई है। पुलिस ने पुख्ता जानकारी मिलने के बाद आरोपी को तत्काल गिरफ्तार कर लिया।गिरफ्तारी के समय पुलिस ने आरोपी के पास से वह मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया। यह मोबाइल फोन महिला को अश्लील मैसेज भेजने की घटना को अंजाम देने में इस्तेमाल किया गया था। आरोपी कौशल प्रसाद साहू को डभरा पुलिस ने न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया।