छत्तीसगढ़: महिला को व्हाट्सएप पर भेजता था अश्लील मैसेज, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सक्ती Published by: अमर उजाला ब्यूरो Updated Fri, 20 Nov 2026 08:33 PM IST
सार
महिला को व्हाट्सएप पर लगातार अश्लील मैसेज भेजकर परेशान करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साइबर सेल की मदद से पहचान कर पुलिस ने घटना में इस्तेमाल मोबाइल जब्त किया और आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया।
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विस्तार
सक्ती जिले के डभरा थाना पुलिस ने व्हाट्सएप पर एक महिला को अश्लील मैसेज भेजकर परेशान करने के मामले में त्वरित कार्रवाई की है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी की पहचान ग्राम चांटीपाली निवासी कौशल प्रसाद साहू के रूप में हुई है, जिसकी उम्र 37 वर्ष है।
पुलिस के अनुसार, एक महिला ने थाना डभरा में शिकायत दर्ज कराई थी। महिला ने अपनी शिकायत में बताया था कि उसे व्हाट्सएप के माध्यम से लगातार अश्लील मैसेज भेजे जा रहे थे। इन मैसेज से उसे काफी परेशानी हो रही थी। शिकायत मिलने के बाद डभरा पुलिस ने तत्काल कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने इस मामले में अपराध क्रमांक 443/2026 के तहत एक प्रकरण दर्ज किया। यह प्रकरण भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 79 और 238 के अंतर्गत दर्ज किया गया था। इसके साथ ही, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (आईटी एक्ट) की धारा 67 भी लगाई गई थी। पुलिस ने इन धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच प्रक्रिया आरंभ की।
आरोपी की पहचान और गिरफ्तारी
मामले की जांच के दौरान डभरा पुलिस ने साइबर सेल की मदद ली। साइबर सेल की तकनीकी सहायता से आरोपी की पहचान सुनिश्चित की गई। आरोपी की पहचान ग्राम चांटीपाली निवासी कौशल प्रसाद साहू के तौर पर हुई। उसके पिता का नाम निर्मल प्रसाद साहू है और उसकी उम्र 37 वर्ष बताई गई है। पुलिस ने पुख्ता जानकारी मिलने के बाद आरोपी को तत्काल गिरफ्तार कर लिया।
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जब्त मोबाइल और न्यायिक रिमांड
गिरफ्तारी के समय पुलिस ने आरोपी के पास से वह मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया। यह मोबाइल फोन महिला को अश्लील मैसेज भेजने की घटना को अंजाम देने में इस्तेमाल किया गया था। आरोपी कौशल प्रसाद साहू को डभरा पुलिस ने न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया।
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पुलिस के अनुसार, एक महिला ने थाना डभरा में शिकायत दर्ज कराई थी। महिला ने अपनी शिकायत में बताया था कि उसे व्हाट्सएप के माध्यम से लगातार अश्लील मैसेज भेजे जा रहे थे। इन मैसेज से उसे काफी परेशानी हो रही थी। शिकायत मिलने के बाद डभरा पुलिस ने तत्काल कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने इस मामले में अपराध क्रमांक 443/2026 के तहत एक प्रकरण दर्ज किया। यह प्रकरण भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 79 और 238 के अंतर्गत दर्ज किया गया था। इसके साथ ही, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (आईटी एक्ट) की धारा 67 भी लगाई गई थी। पुलिस ने इन धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच प्रक्रिया आरंभ की।
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आरोपी की पहचान और गिरफ्तारी
मामले की जांच के दौरान डभरा पुलिस ने साइबर सेल की मदद ली। साइबर सेल की तकनीकी सहायता से आरोपी की पहचान सुनिश्चित की गई। आरोपी की पहचान ग्राम चांटीपाली निवासी कौशल प्रसाद साहू के तौर पर हुई। उसके पिता का नाम निर्मल प्रसाद साहू है और उसकी उम्र 37 वर्ष बताई गई है। पुलिस ने पुख्ता जानकारी मिलने के बाद आरोपी को तत्काल गिरफ्तार कर लिया।
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जब्त मोबाइल और न्यायिक रिमांड
गिरफ्तारी के समय पुलिस ने आरोपी के पास से वह मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया। यह मोबाइल फोन महिला को अश्लील मैसेज भेजने की घटना को अंजाम देने में इस्तेमाल किया गया था। आरोपी कौशल प्रसाद साहू को डभरा पुलिस ने न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया।