जांजगीर-चांपा में दिल दहला देने वाली वारदात: पिता ने टंगिया से हमला कर बेटे की हत्या की, किया आत्मसमर्पण

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पुलिस से मिली प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, मृतक की पहचान रावेंद्र मरावी के रूप में हुई है। रावेंद्र मरावी की आयु 35 वर्ष थी। आरोपी पिता का नाम दिलहरण मरावी है। बताया जा रहा है कि मृतक रावेंद्र मरावी शराब पीने का आदी था। वह शराब के नशे में अक्सर घर में झगड़ा और मारपीट करता था। बेटे के इस प्रकार के व्यवहार से पिता दिलहरण मरावी बहुत परेशान था। रावेंद्र के लगातार लड़ाई-झगड़े और मारपीट से तंग आकर पिता ने यह कदम उठाया। पिता ने टंगिया जैसे धारदार हथियार से बेटे पर कई बार वार किए। इन गंभीर हमलों के कारण रावेंद्र मरावी की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई।यह घटना जांजगीर-चांपा जिले के मुलमुला थाना क्षेत्र के ग्राम डिघोरा में हुई। पिता दिलहरण मरावी ने अपने 35 वर्षीय बेटे रावेंद्र मरावी पर टंगिया से हमला किया। हमले में रावेंद्र मरावी की मौके पर ही मौत हो गई। इस जघन्य वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पिता दिलहरण मरावी ने मुलमुला थाने पहुंचकर पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया।घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस तत्काल ग्राम डिघोरा पहुंची। पुलिस दल ने घटनास्थल का बारीकी से मुआयना किया। मृतक रावेंद्र मरावी के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस इस पूरे मामले में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई कर रही है। आरोपी पिता दिलहरण मरावी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है।