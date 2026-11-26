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ग्राम सेंवरा निवासी निरंजन सिंह मरावी की 19 वर्षीय बेटी खुशबू मरावी 23 नवंबर को लापता हुई। वह डॉक्टर भंवर सिंह पोर्ते कॉलेज अमरपुर में बीए द्वितीय वर्ष की छात्रा है। खुशबू सुबह करीब 11 बजे कॉलेज जाने के लिए घर से निकली थी। लेकिन वह वापस नहीं लौटी, जिससे परिजन चिंतित हैं। इसी तरह ग्राम अड़भार निवासी समारू भरिया की 20 वर्षीय बेटी रोशनी भी गायब है। रोशनी भी इसी कॉलेज में बीए द्वितीय वर्ष की पढ़ाई कर रही है। वह भी 23 नवंबर को सुबह करीब 11 बजे घर से बिना बताए कहीं चली गई थी। इसके बाद से उसका कोई पता नहीं चल पाया है।ग्राम नवागांव निवासी 17 वर्षीय छवि प्रसाद चौधरी 22 नवंबर को सुबह 9:30 बजे काम पर जाने के बाद घर नहीं लौटा। परिजनों की तलाश के बावजूद उसका कोई सुराग नहीं मिला। चौथे मामले में, ग्राम बारीउमराव की 20 वर्षीय गीता उद्दे 19 नवंबर से लापता है। उसके पिता जब खेत से लौटे तो घर में ताला लगा था और गीता गायब थी। परिजनों ने उसकी भी काफी तलाश की, लेकिन वह नहीं मिली।चारों मामलों में परिजनों ने अज्ञात व्यक्ति द्वारा अपहरण किए जाने की आशंका जताई है। पुलिस ने नियमानुसार धारा 140(3) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जांच में लिया है। क्षेत्र में लगातार सामने आ रहे इन लापता होने के मामलों से परिजनों और स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ गई है। अब सभी की नजर पुलिस की तलाश और लापता लोगों की सकुशल बरामदगी पर टिकी हुई है।