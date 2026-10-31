जीपीएम: अचानकमार टाइगर रिजर्व में 1 नवंबर से शुरू होगी जंगल सफारी, केंवची गेट से भी मिलेगी एंट्री

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अचानकमार टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने सफारी के दौरान पर्यटकों की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्थाएं की हैं। जंगल की सैर के लिए सरकारी वाहनों के साथ जिप्सी, महारानी और योद्धा नामक वाहनों की सुविधा उपलब्ध रहेगी। इन वाहनों के जरिए पर्यटक जंगल की प्राकृतिक सुंदरता और वन्यजीवों को करीब से देख सकेंगे। अचानकमार का जंगल बाघ, तेंदुआ, गौर, भालू, कोटरी, चीतल और जंगली सूअर सहित कई वन्यजीवों का प्राकृतिक आवास है। यहां विभिन्न प्रजातियों के पक्षी भी पाए जाते हैं, जो प्रकृति प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र रहते हैं।इस बार केंवची प्रवेश द्वार से सफारी शुरू होना क्षेत्र के पर्यटन विकास की दिशा में महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है। अब तक पर्यटकों को सफारी के लिए शिवतराई की ओर जाना पड़ता था। नए गेट की सुविधा मिलने से जीपीएम जिले के केंवची और आसपास के क्षेत्रों के पर्यटकों को राहत मिलेगी। साथ ही मध्यप्रदेश के अमरकंटक आने-जाने वाले पर्यटक भी अचानकमार के जंगलों की सैर कर सकेंगे।सफारी की बुकिंग और पर्यटन से जुड़ी जानकारी के लिए प्रबंधन ने दो संपर्क नंबर जारी किए हैं। पर्यटक 8109740012 और 7067912356 पर संपर्क कर आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वहीं, शिवतराई स्थित बैगा रिसॉर्ट में पर्यटकों के ठहरने के लिए 14 सामान्य कमरे और 4 प्रीमियम कॉटेज उपलब्ध हैं।जंगल सफारी दोबारा शुरू होने से अचानकमार टाइगर रिजर्व में पर्यटकों की आवाजाही बढ़ने की उम्मीद है। इससे स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और छोटे व्यवसाय के नए अवसर पैदा हो सकते हैं। केंवची प्रवेश द्वार शुरू होने से जीपीएम जिले को पर्यटन के मानचित्र पर नई पहचान मिलने की भी संभावना है।