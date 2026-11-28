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मरवाही थाना प्रभारी शैलेन्द्र सिंह को पेण्ड्रा थाने की जिम्मेदारी दी गई है। गौरेला रक्षित केंद्र के चन्द्रशेखर श्रीवास को नया मरवाही थाना प्रभारी बनाया गया है। इससे दोनों थानों को नए प्रभारी मिल गए हैं।उप निरीक्षक सनत कुमार मात्रे को खोडरी चौकी से गौरेला थाना भेजा गया है। उप निरीक्षक अजय कुमार वारे को नियंत्रण कक्ष से खोडरी चौकी प्रभारी बनाया गया है। पेण्ड्रा थाना प्रभारी रणछोर सिंह सेंगर को शिकायत शाखा, सीएम हेल्पलाइन, पीएम पोर्टल और नियंत्रण कक्ष का जिम्मा सौंपा गया है।सहायक उप निरीक्षक अवधेश यादव को पेण्ड्रा से सिवनी चौकी भेजा गया है। सिवनी चौकी प्रभारी नवीन मिश्रा को पेण्ड्रा थाना मिला है। महिला आरक्षक आरती मिश्रा की पेण्ड्रा थाने से संबद्धता समाप्त कर दी गई है।पुलिस अधीक्षक ने बताया कि तबादलों का उद्देश्य कानून-व्यवस्था मजबूत करना है। इससे थानों में विवेचना की गति बढ़ेगी। जनता की शिकायतों का त्वरित निराकरण सुनिश्चित किया जाएगा। सभी अधिकारियों को नई जिम्मेदारियों के साथ सक्रियता से काम करने के निर्देश दिए गए हैं।